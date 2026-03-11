Η ανακοίνωση της Euroleague για τον ορισμό του εξ αναβολής αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία στον αναβληθέντα αγώνα ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι η αναμέτρηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου στη Σόφια.

Γιατί είχε αναβληθεί ο αγώνας της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για τη Euroleague

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε αναβληθεί ήδη δύο φορές το περασμένο διάστημα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν στη Σόφια και συγκεκριμένα στην «Arena 888».

Το σύνολο του Ιτούδη φιγουράρει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Παρί μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό υποχώρησε στην 16η θέση.