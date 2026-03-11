Η ανακοίνωση της Euroleague για τον ορισμό του εξ αναβολής αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
Η ενημέρωση της Euroleague για τη νέα ημερομηνία του αγώνα της εξ αναβολής αναμέτρησης ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί.
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία στον αναβληθέντα αγώνα ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί.
Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι η αναμέτρηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου στη Σόφια.
Γιατί είχε αναβληθεί ο αγώνας της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για τη Euroleague
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε αναβληθεί ήδη δύο φορές το περασμένο διάστημα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν στη Σόφια και συγκεκριμένα στην «Arena 888».
Το σύνολο του Ιτούδη φιγουράρει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Παρί μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό υποχώρησε στην 16η θέση.
