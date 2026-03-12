Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Μάχες «αιωνίων» απόψε, βράδυ Πέμπτης (12/3), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Αρχικά, στις 20:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Μονακό με στόχο να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα», μετά το εύκολο 104-87 στην έδρα της Παρί την Τρίτη (10/3).

Οι Πειραιώτες είναι δεύτεροι με ρεκόρ 20-10 και θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στα αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ έχει χάσει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων στη μέση του, όμως έχει ταξιδέψει στη Γαλλία και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ πιθανότατα απόψε θα αγωνιστεί και ο Μόρις. Εκτός δράσης παραμένει ο Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Φαλ και Έβανς.

Η 9η Μονακό (16-14) χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως επισημοποιήθηκε πρόσφατα η επισημοποίηση της αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική της ηγεσία. Έχει μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια.

Στα αγωνιστικά, ο Σεργκέι Γκλαντίρ ο οποίος θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή όπως έκανε και στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Μονακό, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και κινδυνεύει να μείνει εκτός για καιρό, αλλά και του Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος είναι επίσης τραυματίας. Ο Ντάνιελ Τάις δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό Κυπέλλου της περασμένης Τρίτης με τη Ναντέρ και μένει να δούμε αν θα είναι έτοιμος για να πατήσει παρκέ απόψε.

Στον πρώτο γύρο η Μονακό είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ με σκορ 92-87.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).

«Τελικό» στο ΟΑΚΑ παίζει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, μετράει αισίως τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία αυτή από τον Ηρακλή με 76-74!) και τέσσερις σερί στην Ευρώπη, έχοντας υποχωρήσει στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 16-14. Κινδυνεύοντας πλέον άμεσα και με σοκαριστικό αποκλεισμό!

Οι «πράσινοι» θέλουν απόψε να κάνει το «restart» σε μια μεγάλη βραδιά για την ομάδα και τον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο Γάλλος σέντερ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από πάρα πολλούς μήνες!

Στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία είναι εκείνη του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει μετά τις ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η Ζάλγκιρις είναι 6η με ρεκόρ 17-13. Ο Τόμας Μασιούλις θα περιμένει μέχρι και ο τζάμπολ του αγώνα για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Τουμπέλις και Μπιρούτις.

Στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός πήρε το «διπλό» με σκορ 92-85 στο Κάουνας.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Περάντι (Εσθονία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).