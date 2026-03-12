sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 09:34
Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας από τους δύο αναβάτες
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12 Μαρτίου 2026, 09:02

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Spotlight

Μάχες «αιωνίων» απόψε, βράδυ Πέμπτης (12/3), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Αρχικά, στις 20:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Μονακό με στόχο να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα», μετά το εύκολο 104-87 στην έδρα της Παρί την Τρίτη (10/3).

Οι Πειραιώτες είναι δεύτεροι με ρεκόρ 20-10 και θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στα αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ έχει χάσει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων στη μέση του, όμως έχει ταξιδέψει στη Γαλλία και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ πιθανότατα απόψε θα αγωνιστεί και ο Μόρις. Εκτός δράσης παραμένει ο Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Φαλ και Έβανς.

Η 9η Μονακό (16-14) χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως επισημοποιήθηκε πρόσφατα η επισημοποίηση της αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική της ηγεσία. Έχει μόλις μία νίκη στα οκτώ τελευταία της παιχνίδια.

Στα αγωνιστικά, ο Σεργκέι Γκλαντίρ ο οποίος θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή όπως έκανε και στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Μονακό, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και κινδυνεύει να μείνει εκτός για καιρό, αλλά και του Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος είναι επίσης τραυματίας. Ο Ντάνιελ Τάις δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό Κυπέλλου της περασμένης Τρίτης με τη Ναντέρ και μένει να δούμε αν θα είναι έτοιμος για να πατήσει παρκέ απόψε.

Στον πρώτο γύρο η Μονακό είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ με σκορ 92-87.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).

«Τελικό» στο ΟΑΚΑ παίζει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, μετράει αισίως τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία αυτή από τον Ηρακλή με 76-74!) και τέσσερις σερί στην Ευρώπη, έχοντας υποχωρήσει στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 16-14. Κινδυνεύοντας πλέον άμεσα και με σοκαριστικό αποκλεισμό!

Οι «πράσινοι» θέλουν απόψε να κάνει το «restart» σε μια μεγάλη βραδιά για την ομάδα και τον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο Γάλλος σέντερ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από πάρα πολλούς μήνες!

Στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία είναι εκείνη του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει μετά τις ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η Ζάλγκιρις είναι 6η με ρεκόρ 17-13. Ο Τόμας Μασιούλις θα περιμένει μέχρι και ο τζάμπολ του αγώνα για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Τουμπέλις και Μπιρούτις.

Στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός πήρε το «διπλό» με σκορ 92-85 στο Κάουνας.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Περάντι (Εσθονία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).

Headlines:
Economy
Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Πλαφόν: Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Επικίνδυνο γονίδιο: Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην άνοια;

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης
Πληροφορία παντού 12.03.26

Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Η ιδέα ότι η ανθρώπινη προσοχή μειώνεται δραματικά έχει γίνει σχεδόν κοινός τόπος. Όμως πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους και τις στατιστικές κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας στον κόσμο της οθόνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια – Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ
Ελλάδα 12.03.26

Άρχισαν οι αιτήσεις για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια - Πότε θα διεξαχθούν τα τεστ

Οι ενδιαφερόμενοι για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης - Οι ημερομηνίες για την κλήρωση και τα τεστ

Σύνταξη
«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Επικαιρότητα 12.03.26

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» - Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 12.03.26

Στη Βουλή η κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron, εξηγήσεις για «γκρίζα» σημεία ζητά η Αντιπολίτευση

Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία CHEVRON – HELLENiQ Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Εντός της ημέρας η ψήφισή της

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Ελλάδα 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο