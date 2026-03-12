Η τρομερή επιθετική απόδοση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί και η πεντάδα «φωτιά»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Παρί με τον τρόπο παιχνιδιού της, παίζοντας πολύ γρήγορα και σουτάροντας πολύ καλά την μπάλα από την περιφέρεια, πήρε μια σημαντικότατη εκτός έδρας νίκη που τον έφερε στις 20 νίκες, τέσσερις μακριά από το πλεονέκτημα έδρας.

Έτσι λένε τουλάχιστον τα μοντέλα που υπολογίζουν στις πόσες νίκες θα κριθεί το πλεονέκτημα έδρας και η είσοδος στα playoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έδειξε με το… καλημέρα της αναμέτρησης πως θα πάει το παιχνίδι σε τρομερά ψηλό ρυθμό, έκανε ρεκόρ στα σουτ τριών πόντων στο πρώτο ημίχρονο και σταμάτησε την παραγωγική του… διαδικασία στους 104 πόντους.

Ο Ολυμπιακός είχε τους Ντόρσεϊ και Πίτερς σε εξαιρετική μέρα εκτελεστικά με τους δύο να έχουν μαζί 8/13 τρίποντα και τον Ολυμπιακό συνολικά να τελειώνει το παιχνίδι με 17/30 και ποσοστό κοντά στο 57%.

Το σημαντικό όμως και πάλι για τον Ολυμπιακό ήταν ο πλουραλισμός και η επιθετική πολυφωνία που είχε, καθώς είχε πέντε διψήφιους, με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να έχουν από 24 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ 17 είχε ο Φουρνιέ και 10 οι Τζόσεφ και Χολ.

Το διαστημικό 160.7 που είχε ο Ολυμπιακός στο offensive rating και η πεντάδα που πετούσε… φωτιές

Το απίθανο με τον Ολυμπιακό που προέκυψε στο Παρίσι είναι πως η πεντάδα, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Χολ είχαν 160.7 στο offensive rating (επίθεση ανά 100 κατοχές) και ξεπέρασαν το ήδη διαστημικό 159.1 που είχε κάνει ο Ολυμπιακός σε προηγούμενο παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ κα Τζόουνς.

Φυσικά αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς πως στο Παρίσι ο Ολυμπιακός δεν είχε και πάλι τους Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ με τους υπόλοιπους να κάνουν τη δουλειά και αρκετούς παίκτες να κάνουν step up.

Για παράδειγμα ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ήρθε ως δεύτερος στο rotation πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και σε ένα βράδυ που ο Τζόουνς ήταν εκτός κλίματος αγώνα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έδειξε έτοιμος να προσφέρει, όποτε χρειαστεί την αθλητικότητά του η ομάδα.

Συν τοις άλλοις ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλό βράδυ και πάλι τον Κόρι Τζόσεφ που δείχνει να καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι της ομάδας και να έχει τον μεγαλύτερο βαθμό προσαρμογής από τις προσθήκες που ήρθαν στην περιφέρεια μεσούσης της σεζόν, δείχνοντας πως θα είναι κομβικός για τους Πειραιώτες στην τελική ευθεία της σεζόν.