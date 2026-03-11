Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το ματς με την Παρί (vid)
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Παρί στη Γαλλία.
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Παρίσι με σκοπό να αντιμετωπίσει την Παρί, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, αφού το γήπεδο των Γάλλων δεν θα ήταν έτοιμο για χρήση στην αρχική ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης.
Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα, με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της συνάντησης των δύο ομάδων σε ένα εντυπωσιακό ματς.
Από το βίντεο ξεχωρίζει η όμορφη κίνηση των παικτών του Ολυμπιακού να αφήσουν από ένα λουλούδι για έναν αδικοχαμένο οπαδό της ομάδας από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του δύο μέρες πριν ταξιδέψει για το Παρίσι. Παράλληλα, η Παρί βράβευσε τον Τάισον Γουόρντ για τη συνεισφορά του στον σύλλογο, ενώ οι οπαδοί των Πειραιωτών τράβηξαν ξανά τα βλέμματα όλων με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.
Δείτε το βίντεο με την παρακάμερα:
