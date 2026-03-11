Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συγκεκριμένα, στο ματς του Ολυμπιακού θα διαιτητεύσουν οι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Σέρχιο Μάνουελ (Ισπανία).

Ποιοι σφυρίζουν στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις στη Euroleague

Στην αναμέτρηση των Πράσινων, ορίστηκαν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρέιν Περάντι (Εσθονία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες (11/3) της Παρί και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-10 και… αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας.

Από την άλλη, οι Πράσινοι έχουν υποχωρήσει στη 10η θέση και παραμένουν οριακά εντός της ζώνης των play in με ρεκόρ 16-14 και θέλουν πάση θυσία την επιστροφή στις νίκες.