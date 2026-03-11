Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με την Μπέτις – Μέσα ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για τη «φάση των 16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έτσι ο Ισπανός κεντρικός χαφ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο το πλάνο είναι να μπει πιο συντηρητικά και να αγωνιστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα απέναντι στον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού με τον Τσιριβέγια

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.