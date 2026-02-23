sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Βιγιαρεάλ – Βαλένθια 2-1: To «κίτρινο υποβρύχιο» πήρε το τοπικό ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:05

Βιγιαρεάλ – Βαλένθια 2-1: To «κίτρινο υποβρύχιο» πήρε το τοπικό ντέρμπι

Η Βιγιαρεάλ πήρε το τοπικό ντέρμπι με το 2-1 επί της Βαλένθια και βρέθηκε ξανά μόνη στην 3η θέση της βαθμολογίας και το +3 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Βιγιαρεάλ επιβεβαίωσε τη θετική παράδοση που έχει εδώ και χρόνια κόντρα στη Βαλένθια, στο ματς που ολοκλήρωσε το κυριακάτικο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Το «κίτρινο υποβρύχιο» πήρε τη νίκη με 2-1 στο τοπικό ντέρμπι της επαρχίας της Βαλένθια και ξέφυγε ξανά στο +3 από την 4η της βαθμολογίας Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένοντας φυσικά το ξεκάθαρο φαβορί για τη μία από τις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Στο 27ο λεπτό του αγώνα, ο Ραμαζάνι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR, ενώ τέσσερα μόλις λεπτά μετά, ο Κομεσάνια ισοφάρισε με σουτ μέσα από την περιοχή σε 1-1. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, αυτή τη φορά ήρθε η σειρά της Βιγιαρεάλ να κερδίσει πέναλτι μέσω VAR, με τον Γκουέι να το εκτελεί εύστοχα για το 2-1. Ένα συνολικά μοιρασμένο ματς πάντως, με τις δύο ομάδες να έχουν από λίγες ακόμη ευκαιρίες για ένα γκολ παραπάνω.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βιγιαρεάλ πήρε την 5η νίκη της επί της Βαλένθια στα τελευταία 9 μεταξύ τους ντέρμπι, διάστημα στο οποίο μετράει μόλις μία ήττα (5-3-1). Για τις «νυχτερίδες» προφανώς και το αποτέλεσμα είναι πολύ κακό, αφού πάνω που είχε πάρει μια «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Λεβάντε την περασμένη αγωνιστική, τώρα μένει ξανά πολύ πίσω και σε επικίνδυνο σημείο στη βαθμολογία, μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1

Σάββατο (21/02)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3
Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2

Κυριακή (22/02)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 2-1

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (27/02)

(22:00) Λεβάντε-Αλαβές

Σάββατο (28/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο
(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ
(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ
(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Κυριακή (01/03)

(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ
(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα
(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη
(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα

Δευτέρα (02/03)

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε

World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
