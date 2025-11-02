Ο Μέσι δεν σταματάει να σκοράρει, όμως η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα (vid)
Η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να κλείσει τη σειρά απέναντι στο Νάσβιλ, παρά το γκολ του Λιονέλ Μέσι, και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στο τρίτο παιχνίδι.
Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι στα play off του MLS, καθώς η ήττα με 2-1 από το Νάσβιλ οδηγεί τη σειρά του πρώτου γύρου σε τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι.
Η ομάδα της Φλόριντα δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη νίκη που έψαχνε, μετά το 3-1 της πρώτης αναμέτρησης, παρά το γκολ του Αργεντινού αστέρα και όλη η σεζόν θα κριθεί το Σάββατο (8/11, 23:00) στο τρίτο παιχνίδι των ομάδων, στο Μαϊάμι.
Η ομάδα των αδερφών Αντετοκούνμπο πήρε νωρίς το προβάδισμα, με το πέναλτι του Σάριτζ στο 9ο λεπτό, ενώ διπλασίασε τα τέρματά της στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου με τον Μπάουερ.
Η Ίντερ Μαϊάμι έψαχνε το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο αυτό ήρθε πολύ αργά. Συγκεκριμένα στο 90ο λεπτό, ο Μέσι με πολύ όμορφο τρόπο σκόραρε για άλλη μία φορά φέτος, ωστόσο ήταν πολύ αργά και το Νάσβιλ επικράτησε με 2-1 και η σειρά πλέον είναι στο 1-1.
Το γκολ του Μέσι και τα highlights του Νάσβιλ – Ίντερ Μαϊάμι
Αυτό ήταν το 35ο τέρμα του Αργεντινού στη φετινή σεζόν, ενώ έχει και 18 ασίστ σε 38 εμφανίσεις. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει το «φράγμα» των 900 γκολ, με 892.
Ο νικητής της σειράς Ίντερ Μαϊάμι – Νάσβιλ, θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Σινσινάτι – Κολούμπους Κρου, με τη σειρά να είναι στο 1-0.
