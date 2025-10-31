Ο Μέσι πήγε να το κάνει όπως ο Μπέκαμ αλλά η Σαουδική Αραβία δεν είναι Μίλαν

Το παράδειγμα του Ντέβιντ Μπέκαμ πήγε να μιμηθεί ο Λιονέλ Μέσι, όταν είχε μετακινηθεί στη Μίλαν από τους Λος ‘Αντζελες Γκάλαξι στη διάρκεια της διακοπής της MLS για να μην χάσει τη φόρμα του. Ετσι και ο Μέσι ζήτησε βραχυχρόνιο συμβόλαιο από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για το Μουντάλ 2026, όμως δεν συζήτησαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απορρίπτοντας την πρότασή του, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο Αμπντουλάχ Χαμάντ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ακαδημίας Μαχντ Σπορτς.

Η Major League Soccer σταματά τον Δεκέμβριο και θα επαναρχίσει τον Φεβρουάριο και ο Μέσι ήθελε βραχυχρόνια μεταγραφή για να παραμείνει σε δράση και σε φόρμα. Ως γνωστόν ο Αργεντινός άσος σκέφτεται να ενισχύσει την Αργεντινή και να τη βοηθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. «Είναι εξαιρετικό να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι εκεί. Θέλω να νιώθω καλά και να είμαι βασικός παίκτης στο να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα, αν τα καταφέρω. Και θα το αξιολογώ μέρα με τη μέρα όταν ξεκινήσω την προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι και θα δω αν μπορώ πραγματικά να είμαι στο 100%», δήλωσε πρόσφατα ο Αργεντινός σταρ.

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Παγκοσμίου Συλλόγων, η ομάδα του Μέσι, η Ιντερ Μαϊάμι, επικοινώνησε μαζί μου κι έκανε πρόταση ώστε εκείνος να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία επειδή η MLS θα διακόψει για σχεδόν τέσσερις μήνες», αποκάλυψε ο Χαμάντ, σε ένα podcast, ενώ πρόσθεσε: «Ο παίκτης ήθελε να παραμείνει σε φόρμα και να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026».

Παράλληλα, ο Χαμάντ αποκάλυψε ότι το αίτημα έφτασε μέχρι τον Σαουδάραβα Υπουργό Αθλητισμού: «Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η Σαουδαραβική λίγκα δεν θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα προετοιμασίας για άλλα τουρνουά».

Όταν ερωτήθηκε ευθέως αν η χώρα είχε απορρίψει την ευκαιρία να υπογράψει τον Μέσι, ο Χαμάντ απάντησε: «Αυτό είναι αλήθεια».

Ο Messi βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα στα πλέι οφ της MLS, σκοράροντας δύο φορές στη νίκη της Ιντερ Μαϊάμι με 3-1 επί της Νάσβιλ, στις 25/10.