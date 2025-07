G.O.A.T. παντού: Ο Μέσι πλησιάζει μια ακόμη ιστορική κορυφή στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Τι κι αν πλησιάζει τα 38; Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει τα… δικά του, προσφέροντας στιγμές μαγείας στους απανταχού φαν του ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας με κάθε ευκαιρία ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια!

Πριν λίγες εβδομάδες, στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Πόρτο (2-1) για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Αργεντινός θρύλος είχε σκοράρει με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ, φτάνοντας τα 68 γκολ-φάουλ στην καριέρα του. Τα ξημερώματα της Κυριακής, στη νίκη των «ροζ» επί της Νάσβιλ για το MLS (2-1), ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, επίσης με στημένο. Αυτή τη φορά, η μπάλα έμεινε χαμηλά, κοντά στο έδαφος, με πορεία προς την αντίθετη γωνία αλλά η κατάληξη παρέμεινε ίδια: στα δίχτυα. Σημειωτέον, μετά και το δεύτερο γκολ του στο ίδιο ματς, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ…

LIONEL MESSI, YOU ARE NOT REAL 🐐 pic.twitter.com/maTAJ46UEO

Ο G.O.A.T. της μπάλας έφτασε έτσι τα 69 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ στην καριέρα του και πλησίασε τον μύθο Πελέ στη δεύτερη θέση, σε απόσταση πια μόλις ενός τέρματος. Στην κορυφή της σχετικής λίστας, παραμένει ο ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πλειάδα κορυφαίων εκτελέσεων συνολικά στην ιστορία του σπορ, ο Βραζιλιάνος, Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ο οποίος έχει 77.

🚨 LIONEL MESSI IS NOW ONLY 8 FREEKICKS AWAY FROM THE MOST FREEKICKS OF ALL TIME 🤯 pic.twitter.com/uz9tE7vFNh

