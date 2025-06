Λιονέλ Μέσι: Τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια (pics, vids)

Ταλέντο. Ικανότητα. Ευφυΐα. Χαρακτήρας. Εργατικότητα. Έννοιες που η ύπαρξή τους κατά κανόνα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε αθλητή παγκόσμιας κλάσης, ανεξαρτήτως εποχής ή σπορ. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνες. Κάπου εκεί… ψηλά, στους κορυφαίους των κορυφαίων, στο 1% του 1%, στους ελάχιστους αθλητές που μπορούν να θεωρούνται οι κορυφαίοι όλων των εποχών και να μπαίνουν μέσα σε τέτοιες συζητήσεις, μια έννοια «εμφανίζεται» πιο συχνά απ’ όλες και που η ύπαρξή της είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη -σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες: Συνέπεια.

Η συνέπεια, η σταθερότητα, το να κάνει κάποιος… G.O.A.T. things, όπως λένε συχνά πυκνά στην Αμερική (σ.σ. greatest of all time), σε βάθος χρόνου και σε όλη -ή σχεδόν όλη- τη διάρκεια της καριέρας του, είναι αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Η συνέπεια είναι που ξεχωρίζει αυτόν που επίσης στις ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως «generational athlete» -έναν αθλητή τέτοιου επιπέδου που εμφανίζεται μονάχα μια φορά σε κάθε γενιά- ή αυτόν που μπορεί να λογίζεται ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στο σπορ του ή και γιατί όχι, ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά ή και… όλα τα σπορ.

Ο κάθε Μάικλ Τζόρνταν ή Λεμπρόν Τζέιμς (μπάσκετ), ο κάθε Μοχάμεντ Άλι ή Μάικ Τάισον (πυγμαχία), ο κάθε Μάικλ Φελπς (κολύμβηση), οι κάθε Ουσέιν Μπολτ και Καρλ Λιούις (στίβος), η κάθε Σιμόν Μπάιλς (γυμναστική) ή η Κέιτι Λεντέκι (κολύμβηση), οι Άιρτον Σένα, Μίκαελ Σουμάχερ ή Λιούς Χάμιλτον (Φόρμουλα 1), οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφαν Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Σερένα Γουίλιαμς και Στέφι Γκραφ (τένις), όλοι οι Τομ Μπρέιντι (NFL), Μπέιμπ Ρουθ (MLB) και Γουέιν Γκρέτσκι (χόκεϊ) αυτού του κόσμου, βλέπουν τα ονόματά τους δίπλα σε αυτούς τους τίτλους τιμής, όχι γιατί είχαν το περισσότερο ταλέντο. Όχι γιατί ήταν οι πιο… skilled -οι πιο ικανοί στο σπορ τους- όχι γιατί ήταν οι πιο έξυπνοι ή οι πιο εργατικοί.

Φυσικά, εννοείται ότι για τους περισσότερους από αυτούς, προφανώς και ισχύουν όλα τα παραπάνω. Ωστόσο, δεν είναι… αδιαπραγμάτευτα. Αντιθέτως, η συνέπειά τους ήταν τέτοια. Αυτά που έκαναν στο εκάστοτε… μετερίζι, τα έκαναν για δεκαετίες ολόκληρες, σταθερά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ήταν σταθερά στην κορυφή και νικούσαν ανάμεσα τους κορυφαίους, για το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας τους. Πολλές φορές μάλιστα, το έκαναν και με τρόπο εμφατικό. Με μια αφοπλιστική κυριαρχία που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης.

Κάπου εδώ, κυλάει στα… πόδια μας και η μπάλα. Στον Βασιλιά των Σπορ, δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι λιγότερο. Βεβαίως, μεγαλύτερη σε διάρκεια αθλητική «κουβέντα», δεν έχει υπάρξει από το ποιος είναι ο «goat» του ποδοσφαίρου. Εδώ κι αν έχουν ακουστεί και ακούγονται ακόμη και σήμερα τα πάντα. Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Ντι Στέφανο, Μπεστ, Ζιντάν, Ροναλντίνιο. Ανάλογα του πότε έζησε ή που έζησε κάποιος, μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη. Θρύλοι του ποδοσφαίρου υπάρχουν πολλοί. Κορυφαίοι ανά εποχή επίσης. Κορυφαίοι ανά διοργάνωση, το ίδιο. Ωστόσο, δύο τύποι είναι που τα έχουν… σπάσει και συνεχίζουν να τα «σπάνε» -ρεκόρ, ορόσημα, τίτλους- σε όλη τους την καριέρα, από όταν ήταν ανήλικοι, μέχρι τώρα που πάτησαν ή πλησιάζουν τα 40: Μέσι – Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος συνεχίζει τα… δικά του με Πορτογαλία και Αλ Αχλί, πλησιάζοντας τα 1000 γκολ καριέρας. Ο Αργεντινός, τρία χρόνια μικρότερος, στα 37 του, ακολουθεί κατά πόδας.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο «Λίο», έφτασε ένα ακόμη ορόσημο, φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Με μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ, χάρισε στην ομάδα του τη νίκη (2-1) επί της Πόρτο για την 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και «έπιασε» και τα 50 γκολ με τη ροζ φανέλα, σε 61 μόλις εμφανίσεις. Επιπλέον, έχει ήδη και 24 ασίστ με την ομάδα της Φλόριντα και εδώ αρχίζει και εμφανίζεται ξανά αυτό το πολύ ιδιαίτερο μοτίβο της απόλυτης, κυριαρχικής συνέπειας.

Σε 61 ματς με την Ίντερ Μαϊάμι, έχει συμμετοχή σε 74 γκολ (γκολ+ασίστ). Πάνω από 1 ανά αγώνα. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που κάνει σταθερά στην καριέρα του εδώ και 20 χρόνια. Με την Μπαρτσελόνα, τα νούμερά του είναι από απλησίαστα, έως… αστρονομικά. Σε 778 αγώνες, έχει 672 γκολ και 303 ασίστ -συμμετοχή σε 975 γκολ! Με την Εθνική Αργεντινής, σε 193 παιχνίδια, συμμετοχή σε 173 γκολ (112/61). Με την Παρί, συμμετοχή σε 67 γκολ (32/25) σε 75 εμφανίσεις.

Συνολικά στην καριέρα του, τα νούμερα αρχίζουν και… ζαλίζουν! Σε σύνολο 1107 αγώνων, ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει 866 γκολ και έχει μοιράσει 423 ασίστ -δηλαδή έχει συμμετάσχει σε 1289 γκολ των ομάδων του τα τελευταία 21 χρόνια, από όταν έκανε το ντεμπούτο του με τη «Μπάρτσα» στις 16 Οκτωβρίου 2004 μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης.

(αγώνες / γκολ-ασίστ):

Μπαρτσελόνα: 778 / 672-303

Παρί Σεν Ζερμέν: 75 / 32-35

Ίντερ Μαϊάμι: 61 / 50-24

Σύνολο: 914 / 754-362

Αργεντινή: 193 / 112-61

Γενικό Σύνολο: 1107 / 866-423

Μετά τον αγώνα με την Πόρτο, ο Αργεντινός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για αυτήν ακριβώς την «αντιπαλότητα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τις μυθικές επιδόσεις τους στο ποδόσφαιρο. Και όπως είπε, αυτός ο κορυφαίος ανταγωνισμός είναι που ουσιαστικά κράτησε αμφότερους στο υψηλότερο επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια.

🚨 Leo Messi: «I have a lot of respect and admiration for Cristiano Ronaldo and for the career he’s had and continues to have, because he’s still competing at the highest level.

«The competition with him was on the pitch. Each of us wanted to do the best for our team. Obviously,… pic.twitter.com/XMnI25A50t

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 20, 2025