Ίντερ Μαϊάμι – Πόρτο 2-1: Μαγεία Μέσι! (vid)

Μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 επί της Πόρτο και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η Ίντερ Μαϊάμι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Αμερικανούς -ποιός άλλος- ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με υπέροχη εκτέλεση φάουλ στο 54’ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, η οποία πλέον έχει 4 βαθμούς στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, όσους και η Παλμέιρας. Στον έναν βαθμό Πόρτο και Αλ Αχλί, μια αγωνιστική πριν τα νοκ-άουτ.

Μόλις στο 8’ το ματς είχε γκολ. Ο Άλεν ανέτρεψε τον Ζοάο Μάριο και με τη βοήθεια του VAR δόθηκε πέναλτι υπέρ της Πόρτο. Ο Σάμου Ομοροντιόν εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών και άνοιξε το σκορ για τους Πορτογάλους νωρίς-νωρίς.

53′ ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐

Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY

