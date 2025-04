Οι «κανονιές» του Ράις και τα φάουλ που αψήφησαν λογική και… Φυσική (pics, vids)

Στο θρυλικό «Space Jam» του 1996, ταινία που πρωταγωνιστούν ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Μάικλ Τζόρνταν και οι κορυφαίοι αστέρες του NBA των 90s, οι εξωγήινοι έχουν έρθει για να καταλάβουν τη Γη. Οι σύμμαχοι της ανθρωπότητας είναι τα καρτούν των Looney Tunes -ο Μπαγκς Μπάνι και οι λοιποί ήρωες. Αυτοί πείθουν τους κακούς ώστε η μοίρα της ανθρωπότητας να αποφασιστεί μέσα από έναν αγώνα μπάσκετ. «Ωραία», θα πει κάποιος: «Με Μάικλ Τζόρνταν δεν έχασε κανείς»! Ωστόσο, τα εξωγήινα τέρατα είναι πονηρά! Με μια μαγική μπάλα, κλέβουν το ταλέντο των κορυφαίων παικτών του NBA, αμέσως αποκτούν όλες τις κορυφαίες δεξιότητες του μπάσκετ και το μέλλον του πλανήτη είναι ξαφνικά αβέβαιο…

Καλά όλα αυτά, αλλά τι σχέση έχουν με ποδόσφαιρο, με Champions League, με εκτελέσεις φάουλ και με Ντέκλαν Ράις; Ένα εύλογο ερώτημα! Η απάντηση, επίσης απλή: Το βράδυ της Τρίτης, 8 Απριλίου 2025, ο διεθνής Άγγλος μέσος, μετατράπηκε στον απόλυτο ποδοσφαιρικό ήρωα. Πέτυχε δύο γκολ που μπαίνουν μόνο σε… σελίδες κόμικ ή στο σινεμά. Δύο γκολ… εξωγήινα, με τη μπάλα να φεύγει από το δεξί του πόδι σαν να είναι «μαγεμένη», ώστε να διαγράψει την τέλεια τροχιά. Σαν ο ίδιος ξαφνικά να «έκλεψε» το ταλέντο των κορυφαίων του είδους, ώστε να πετύχει αυτό που πέτυχε. Λίγο από Ντέιβιντ Μπέκαμ, λίγο από Ρομπέρτο Κάρλος, λίγο από Λιονέλ Μέσι και λίγο από Ζουνίνιο Περναμπουκάνο!

Γιατί διαφορετικά, οι δύο «κανονιές» με τις οποίες ο 26χρονος Λονδρέζος «σκότωσε» τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη 3-0 της Άρσεναλ στο Emirates, κατά τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, απλώς δεν εξηγούνται. Δύο σουτ, που σαν να αψήφησαν κάθε λογική ή τους φυσικούς νόμους!

Πως αλλιώς να εξηγηθεί άλλωστε το ότι σε 338 ματς με Γουέστ Χαμ και Άρσεναλ σε επαγγελματικό επίπεδο και με 27 γκολ συνολικά -αμυντικός χαφ γαρ- ο Ντέκλαν Ράις δεν είχε πετύχει ποτέ γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Για την ακρίβεια, όχι απλά δεν είχε ξαναβάλει γκολ με φάουλ, αλλά είχε δοκιμάσει μόλις 12 απευθείας εκτελέσεις σε όλη την καριέρα του. Ολογράφως: δώδεκα. Σε 338 αγώνες. Δηλαδή μία ανά 28 παιχνίδια. Στο 339ο όμως, παιχνίδι, έβαλε δύο. Και τι δύο!

Δύο αριστοτεχνικές απευθείας εκτελέσεις φάουλ παγκόσμιας κλάσης με διαφορά 12 αγωνιστικών λεπτών (58′ – 70′) που έγιναν ακαριαία viral σε όλο τον πλανήτη. Που ανάγκασαν μέχρι και τον επίσημο λογαριασμό του champions league στα social media να αναρωτηθεί: «Ντέκλαν Ράις, τι έκανες μόλις τώρα;»

Που ανάγκασαν τους συμπαίκτες του να τραβούν τα μαλλιά τους, το ίδιο και τον προπονητή του Μικέλ Αρτέτα, επίσης βιρτουόζο της μπάλας τα χρόνια που βρισκόταν εντός των τεσσάρων γραμμών.

Που ανάγκασε τον «πολύ» Κιλιάν Εμπαπέ να μείνει στην κυριολεξία με ανοιχτό το στόμα.

Όπως άφωνος, μαζί με όλο τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό πλανήτη, έμεινε φυσικά και ο ίδιος ο Ράις, τόσο από τα μηνύματα που βρήκε στο κινητό του, όσο και από το ίδιο το επίτευγμα.

Το επίτευγμα σε εικόνα:

«Πήγα μετά το ματς να δω το τηλέφωνό μου και αυτά που βρήκα… ήταν μια τρέλα», είπε ο Άγγλος μέσος μιλώντας λίγη ώρα μετά το ματς στο Amazon Prime και συνέχισε: «Το να πετυχαίνω το πρώτο μου απευθείας φάουλ είναι ιδιαίτερη στιγμή. Μετά έβαλα και το δεύτερο… Είχα αυτοπεποίθηση. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δε νομίζω ότι έχω καταλάβει τι πέτυχα απόψε, είναι ένα ιστορικό βράδυ».

Και όντως, ακριβώς αυτό ήταν:

Τα δύο αυτά απίθανα γκολ-φάουλ σημειώθηκαν απέναντι στο πιο λαμπερό, το πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό club του κόσμου, τη «Βασίλισσα» των 15 Champions League. Απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ιστορίας, τον Τιμπό Κουρτουά. Και βεβαίως, υπό το βλέμμα του σεσημασμένου «φαουλίστα» των «μερένγκες», Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος βρισκόταν στην εξέδρα.

Και ο οποίος -δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα στο σύμπαν- τη στιγμή που έβλεπε την τροχιά της μπάλας στο πρώτο σουτ του Ράις, να μην ήταν και ο πρώτος που, νοσταλγικά, σκέφτηκε αυτό:

Το «ιστορικό» της βραδιάς όμως, δεν σταματά εκεί. Η σπανιότητα στις δύο εκτελέσεις είναι ένα από τα στοιχεία της επίδοσης του Άγγλου μέσου. Γιατί ακολουθούν και ένα σωρό ακόμη ιστορικά ορόσημα στα οποία έφτασε. Ο Ντέκλαν Ράις έγινε:

