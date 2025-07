Ο Μέσι διαλύει όλα τα ρεκόρ – ξεπέρασε τον Κριστιάνο σε μια ακόμη κατηγορία (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι έχει κατακτήσει κάθε σημαντικό τίτλο που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει όλα τα προσωπικά βραβεία -πολλές φορές το καθένα. Έχει «διαλύσει» τις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες του σπορ. Κορυφές σχεδόν παντού! Μια από αυτές που του έλειπε -μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής- πλέον έχει και αυτή φαρδιά-πλατιά το όνομά του. Μια κατηγορία «σημαία» για τους… φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο, πλέον γράφει πάνω «Λιονέλ Μέσι»: περισσότερα γκολ χωρίς πέναλτι.

Η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε 5-1 τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς για το MLS, με τον Αργεντινό θρύλο να πετυχαίνει δύο γκολ, πραγματοποιώντας παράλληλα και μια συνολικά απίθανη εμφάνιση.

Με αυτά τα δύο τέρματα, έφτασε τα 764 στην καριέρα του -χωρίς εκτελέσεις πέναλτι- ξεπερνώντας τα 763 του CR7! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το στατιστικό αν συνυπολογιστεί ότι ο Μέσι έφτασε στον αριθμό αυτό, όντας 2 χρόνια μικρότερος από τον Πορτογάλο σούπερσταρ και -κυρίως- ενώ έχει 167 αγώνες λιγότερους!

