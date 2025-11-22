Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.
Επιστροφή-όνειρο στο Καμπ Νου για την Μπαρτσελόνα! Μετά από 909 μέρες οι Καταλανοί έπαιξαν ξανά στη φυσική τους έδρα και το γιόρτασαν διαλύοντας με 4-0 την Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Στους 45,157 οι θεατές που έκαναν «ποδαρικό» όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί.
Έπιασε την κορυφή τη Ρεάλ η ομάδα του Χάνσι Φλικ που έχει ματς περισσότερο από τη μεγάλη της αντίπαλο Ρεάλ, η οποία την Κυριακή (23/11) δοκιμάζεται στην έδρα της Έλτσε.
Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο ήρθε πολύ νωρίς και ήταν από τον Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός άσος έκανε ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0 μόλις στο 5′. Στο 11′ η Μπιλμπάο απείλησε με τον Νίκο ενώ στο 23′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Φεράν. Στη συνέχεια οι Βάσκοι κυριάρχησαν και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Λόπεθ, αλλά ο Γκαρσία έσωσε κι αφού η Μπάρτσα γλίτωσε την ισοφάριση, έκανε το 2-0 στο 45+3′ με μαγική μπαλιά του Γιαμάλ και πλασέ του Φεράν.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν και τρίτο γκολ όταν ο Φερμίν έγραψε το 3-0 από κοντά στο 48′. Ο Σανσέτ αποβλήθηκε στο 54′ για αψυχολόγητο χτύπημα και το ματς ουσιαστικά είχε διαδικαστικό χαρακτήρα μέχρι το φινάλε. Ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες για να σκοράρουν, μπήκε και ο Ραφίνια στο γήπεδο επιστρέφοντας στη δράση και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 90′ ο Φεράν μετά από ακόμη μία εκπληκτική ασίστ του Γιαμάλ.
Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (63’ , Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρσία (73’ Μπερνάλ), Χεράρδ Μαρτίν, Φερμίν (63’ Κασαδό), Όλμο (81’ Ραφίνια), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες, Λεβαντόφσκι (63’ Φερνάντεθ)
Μπιλμπάο: Σιμόν, Γιούρι, Βιβιάν, Γοροσαμπέλ, Λαπόρτ, Χαουρεγιθάρ (67’ Βέσγα)), Ντε Γαλαρέτα (55’ Γουρουθέτα), Σανσέτ, Μπερενγκέρ (67’ Μπόιρο), Νίκο Ουίλιαμς (55’ Ναβάρο), Ουνάι Γκόμεθ (55’ Ρέγο).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 21/11
Βαλένθια-Λεβάντε 1-0
(79′ Ντούρο)
Σάββατο, 22/11
Αλαβές-Θέλτα 0-1
(55′ Άσπας)
Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0
(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)
Οσασούνα-Σοσιεδάδ (19:30)
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα (22:00)
Κυριακή, 23/11
Οβιέδο-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)
Μπέτις-Τζιρόνα (17:15)
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα, 24/11
Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)
Η βαθμολογία στη La Liga
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Παρασκευή, 28/11
Χετάφε-Έλτσε (22:00)
Σάββατο, 29/11
Μαγιόρκα-Οσασούνα (15:00)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές (17:15)
Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)
Κυριακή, 30/11
Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)
Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)
Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα, 1/12
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)
