Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 22 Νοεμβρίου 2025 | 19:48

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Μετά 909 ολόκληρες ημέρες η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νου» και το γιόρτασε με επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Μπιλμπάο που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας - με ματς λιγότερο η Ρεάλ.

Επιστροφή-όνειρο στο Καμπ Νου για την Μπαρτσελόνα! Μετά από 909 μέρες οι Καταλανοί έπαιξαν ξανά στη φυσική τους έδρα και το γιόρτασαν διαλύοντας με 4-0 την Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Στους 45,157 οι θεατές που έκαναν «ποδαρικό» όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί.

Έπιασε την κορυφή τη Ρεάλ η ομάδα του Χάνσι Φλικ που έχει ματς περισσότερο από τη μεγάλη της αντίπαλο Ρεάλ, η οποία την Κυριακή (23/11) δοκιμάζεται στην έδρα της Έλτσε.

Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο ήρθε πολύ νωρίς και ήταν από τον Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός άσος έκανε ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0 μόλις στο 5′. Στο 11′ η Μπιλμπάο απείλησε με τον Νίκο ενώ στο 23′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Φεράν. Στη συνέχεια οι Βάσκοι κυριάρχησαν και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Λόπεθ, αλλά ο Γκαρσία έσωσε κι αφού η Μπάρτσα γλίτωσε την ισοφάριση, έκανε το 2-0 στο 45+3′ με μαγική μπαλιά του Γιαμάλ και πλασέ του Φεράν.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν και τρίτο γκολ όταν ο Φερμίν έγραψε το 3-0 από κοντά στο 48′. Ο Σανσέτ αποβλήθηκε στο 54′ για αψυχολόγητο χτύπημα και το ματς ουσιαστικά είχε διαδικαστικό χαρακτήρα μέχρι το φινάλε. Ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες για να σκοράρουν, μπήκε και ο Ραφίνια στο γήπεδο επιστρέφοντας στη δράση και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 90′ ο Φεράν μετά από ακόμη μία εκπληκτική ασίστ του Γιαμάλ.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (63’ , Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρσία (73’ Μπερνάλ), Χεράρδ Μαρτίν, Φερμίν (63’ Κασαδό), Όλμο (81’ Ραφίνια), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες, Λεβαντόφσκι (63’ Φερνάντεθ)

Μπιλμπάο: Σιμόν, Γιούρι, Βιβιάν, Γοροσαμπέλ, Λαπόρτ, Χαουρεγιθάρ (67’ Βέσγα)), Ντε Γαλαρέτα (55’ Γουρουθέτα), Σανσέτ, Μπερενγκέρ (67’ Μπόιρο), Νίκο Ουίλιαμς (55’ Ναβάρο), Ουνάι Γκόμεθ (55’ Ρέγο).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 21/11

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0
(79′ Ντούρο)

Σάββατο, 22/11

Αλαβές-Θέλτα 0-1
(55′ Άσπας)

Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0
(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ (19:30)
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα (22:00)

Κυριακή, 23/11

Οβιέδο-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)
Μπέτις-Τζιρόνα (17:15)
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 24/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)

Η βαθμολογία στη La Liga

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε (22:00)

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα (15:00)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές (17:15)
Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)
Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)
Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
