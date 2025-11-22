Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο 4-0: Εγκαινίασε το νέο «Καμπ Νου» με «4άρα»! (vid+pics)

Επιστροφή-όνειρο στο Καμπ Νου για την Μπαρτσελόνα! Μετά από 909 μέρες οι Καταλανοί έπαιξαν ξανά στη φυσική τους έδρα και το γιόρτασαν διαλύοντας με 4-0 την Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Στους 45,157 οι θεατές που έκαναν «ποδαρικό» όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί.

Έπιασε την κορυφή τη Ρεάλ η ομάδα του Χάνσι Φλικ που έχει ματς περισσότερο από τη μεγάλη της αντίπαλο Ρεάλ, η οποία την Κυριακή (23/11) δοκιμάζεται στην έδρα της Έλτσε.

Explosions of color, moments to remember. 🌌 pic.twitter.com/WQzmBTzqxt — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο ήρθε πολύ νωρίς και ήταν από τον Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός άσος έκανε ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0 μόλις στο 5′. Στο 11′ η Μπιλμπάο απείλησε με τον Νίκο ενώ στο 23′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Φεράν. Στη συνέχεια οι Βάσκοι κυριάρχησαν και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Λόπεθ, αλλά ο Γκαρσία έσωσε κι αφού η Μπάρτσα γλίτωσε την ισοφάριση, έκανε το 2-0 στο 45+3′ με μαγική μπαλιά του Γιαμάλ και πλασέ του Φεράν.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν και τρίτο γκολ όταν ο Φερμίν έγραψε το 3-0 από κοντά στο 48′. Ο Σανσέτ αποβλήθηκε στο 54′ για αψυχολόγητο χτύπημα και το ματς ουσιαστικά είχε διαδικαστικό χαρακτήρα μέχρι το φινάλε. Ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες για να σκοράρουν, μπήκε και ο Ραφίνια στο γήπεδο επιστρέφοντας στη δράση και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 90′ ο Φεράν μετά από ακόμη μία εκπληκτική ασίστ του Γιαμάλ.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (63’ , Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρσία (73’ Μπερνάλ), Χεράρδ Μαρτίν, Φερμίν (63’ Κασαδό), Όλμο (81’ Ραφίνια), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες, Λεβαντόφσκι (63’ Φερνάντεθ)

Μπιλμπάο: Σιμόν, Γιούρι, Βιβιάν, Γοροσαμπέλ, Λαπόρτ, Χαουρεγιθάρ (67’ Βέσγα)), Ντε Γαλαρέτα (55’ Γουρουθέτα), Σανσέτ, Μπερενγκέρ (67’ Μπόιρο), Νίκο Ουίλιαμς (55’ Ναβάρο), Ουνάι Γκόμεθ (55’ Ρέγο).

𝑇𝑜𝑡 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑒́𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑚,

𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎 pic.twitter.com/ERPYEQK47a — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

We missed you so much, Rapha 🫶 pic.twitter.com/95e4PTfUaC — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 21/11

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0

(79′ Ντούρο)

Σάββατο, 22/11

Αλαβές-Θέλτα 0-1

(55′ Άσπας)

Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 4-0

(4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3′, 90′ Τόρες, 48′ Λόπεθ)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ (19:30)

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα (22:00)

Κυριακή, 23/11

Οβιέδο-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Μπέτις-Τζιρόνα (17:15)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 24/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)

Η βαθμολογία στη La Liga

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε (22:00)

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές (17:15)

Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)

Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)