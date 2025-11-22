Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» 909 μέρες μετά… (pics)
Μετά από 909 ημέρες αναμονής, η Μπαρτσελόνα και οι οπαδοί της επιστρέφουν στο «Καμπ Νου» για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
- Ευχάριστα νέα από το Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
- Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
- Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
- Βορίζια: Τα drones «κρύβουν» τις κρυψώνες
Η στιγμή που όλοι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα ήρθε, καθώς οι «Μπλαουγκράνα» επιστρέφουν στο «Καμπ Νου». Στο παιχνίδι του Σαββάτου (22/11, 17:15), η πρωταθλήτρια Ισπανίας υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην ιστορική της έδρα μετά από 909 ημέρες μακριά από αυτή.
Με το πρώτο στάδιο εργασιών να έχει ολοκληρωθεί και το Σχέδιο 1 να έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, συνολικά 45.401 φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην επιστροφή στην έδρα της. Με το τέλος των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027, το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 105.000 ατόμων.
Η ημέρα αυτή αναμένεται να είναι μία τεράστια γιορτή για τον σύλλογο, καθώς εκτός του ποδοσφαιρικού αγώνα, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις.
Δείτε την ανάρτηση της Μπαρτσελόνα
You’re not dreaming, we’re back home tomorrow ✨ pic.twitter.com/eLGAIkGOBq
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025
Στο γήπεδο αναμένεται ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με μουσικές από τους Figa Flawas και τη χορωδία Orfeó Català, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ένα σόου στο ημίχρονο, από τους The Tyets. Παράλληλα, η ομάδα θα φορέσει μία επετειακή φανέλα, στην οποία αναγράφεται η φράση «Tornem a casa», που σημαίνει «Ας πάμε σπίτι».
TORNEM A CASA. SPOTIFY CAMP NOU. pic.twitter.com/atgB3ZnjNO
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025
- Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
- Live streaming: Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία
- Καταγγελία σε βάρος της ΑΕΚ από δέκα πρώην παίκτες της – Zητούν «αφαίρεση τροπαίων» και «αναστολή ιδιότητας μέλους»
- Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» 909 μέρες μετά… (pics)
- Ο Ίσακ αγόρασε σκύλο φύλακα με 30.000 λίρες μετά από απειλές για τη ζωή του!
- Μεγάλη ανατροπή με Βινίσιους – Τι θα γίνει με την ανανέωση του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις