Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» 909 μέρες μετά… (pics)

Η στιγμή που όλοι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα ήρθε, καθώς οι «Μπλαουγκράνα» επιστρέφουν στο «Καμπ Νου». Στο παιχνίδι του Σαββάτου (22/11, 17:15), η πρωταθλήτρια Ισπανίας υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην ιστορική της έδρα μετά από 909 ημέρες μακριά από αυτή.

Με το πρώτο στάδιο εργασιών να έχει ολοκληρωθεί και το Σχέδιο 1 να έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, συνολικά 45.401 φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην επιστροφή στην έδρα της. Με το τέλος των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027, το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 105.000 ατόμων.

Η ημέρα αυτή αναμένεται να είναι μία τεράστια γιορτή για τον σύλλογο, καθώς εκτός του ποδοσφαιρικού αγώνα, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις.

Δείτε την ανάρτηση της Μπαρτσελόνα

You’re not dreaming, we’re back home tomorrow ✨ pic.twitter.com/eLGAIkGOBq — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Στο γήπεδο αναμένεται ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με μουσικές από τους Figa Flawas και τη χορωδία Orfeó Català, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ένα σόου στο ημίχρονο, από τους The Tyets. Παράλληλα, η ομάδα θα φορέσει μία επετειακή φανέλα, στην οποία αναγράφεται η φράση «Tornem a casa», που σημαίνει «Ας πάμε σπίτι».