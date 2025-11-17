Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Μετά από 2,5 χρόνια υπομονής, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θα δουν την αγαπημένη τους ομάδα στο «σπίτι» της, καθώς η επιστροφή στο «Καμπ Νου» είναι λίγες μέρες μακριά.

Οι «Μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν πως το προσεχές παιχνίδι απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (22.11), θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο γήπεδο της ομάδας, και ο κόσμος θα μπορέσει να δει ξανά την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο ιστορικό γήπεδό της.

Οι εργασίες συνεχίζονται στο «Καμπ Νου», ωστόσο το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε, και η Μπαρτσελόνα θα μπορεί να φιλοξενήσει ξανά παιχνίδια εκεί. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η πρωταθλήτρια Ισπανίας είχε πραγματοποιήσει ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο, παρουσία χιλιάδων φίλων της ομάδας, οι οποίοι είδαν πρώτοι από κοντά το ανανεωμένο «σπίτι» τους.

We’ve dreamed about the return. Now, it’s here.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει: «Η Μπαρτσελόνα ενημερώνει ότι ο αγώνας της 13ης αγωνιστική του πρωταθλήματος, εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί τελικά στο Spotify Camp Nou.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόκτηση της πρώτης άδειας χρήσης που αντιστοιχεί στη Φάση 1Β, η οποία επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας έως και 45.401 θεατές. Αυτή η άδεια περιλαμβάνει ολόκληρη την πλευρική περιοχή και προστίθεται στην άδεια που έχει ήδη χορηγηθεί για τη Φάση 1Α, η οποία καλύπτει την Tribune και το South Goal.»