Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16 Δεκεμβρίου 2025

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Ο πρόεδρος τηςΡεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ συμμετείχε τη Δευτέρα (15/12) στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα με τους εκπροσώπους του Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Real Madrid City.

Όπως σημειώνει η μεγάλη εφημερίδα Marca, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ισχυρός άνδρας της «βασίλισσα» εκτός από την ανασκόπηση της τρέχουσας, αλλά και μελλοντικής αθλητικής και θεσμικής κατάστασης στους Μαδριλένους άδραξε την ευκαιρία να αναφερθεί για μία ακόμη φορά στην υπόθεση Νεγκρέιρα.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν η Μπαρτσελόνα φέρεται να πλήρωσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2001 και 2018 σε εταιρείες που ανήκαν στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 1993-2018.

«Είναι η πιο σοβαρή υπόθεση στο ποδόσφαιρο σήμερα. Πώς είναι δυνατόν ο επικεφαλής των διαιτητών να μας ζητά να προχωρήσουμε; Είναι πιθανό ορισμένες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου;» υποστήριξε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, εξαπολύοντας ουσιαστικά επίθεση και κατά της Μπαρτσελόνα.

Ολόκληρη η ομιλία του Φλορεντίνο Πέρεθ:

Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την παραδοσιακή χρονιά. Σας εύχομαι καλές γιορτές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θέλω να θυμηθούμε τους συναδέλφους μας που έφυγαν φέτος. Σε αυτή τη συγκέντρωση, δράττομαι της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσω για το έργο σας στη δημοσιογραφία. Σε αυτόν τον σύλλογο, πάντα εκτιμούσαμε το έργο των μέσων ενημέρωσης, με βάση την ειλικρίνεια, τον επαγγελματισμό και την αυστηρότητα.

Αυτή είναι η στιγμή να θυμηθούμε τις αξίες που μας έχουν καθορίσει, αξίες που έχουν κάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης τον πιο θαυμαστό και βραβευμένο σύλλογο στον κόσμο. Και τα μέσα ενημέρωσης μας έχουν βοηθήσει να το πετύχουμε αυτό. Όλα όσα έχουμε καταφέρει είναι χάρη στη θυσία, την ταπεινότητα και την αλληλεγγύη. Αυτός ο σύλλογος αντιπροσωπεύει εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Γι’ αυτό όσοι από εμάς είμαστε μέρος αυτού του συλλόγου νιώθουμε μεγάλη ευθύνη.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι αυτό το σήμα σημαίνει κάτι ξεχωριστό, ακόμα και όταν ο στόχος φαίνεται αδύνατος. Προσπαθούμε να το κάνουμε πραγματικότητα μέσω του Ιδρύματός μας. Χάρη σε αυτό, βοηθάμε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Ο αθλητισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης.

Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που μας καλεί να συλλογιστούμε. Αυτός ο σύλλογος έχει χτίσει την ιστορία του και τον θρύλο του. Είμαστε ο σύλλογος με τα υψηλότερα κέρδη στον κόσμο σύμφωνα με την Deloitte και ο πιο πολύτιμος σύμφωνα με το Forbes. Τα τελευταία 15 χρόνια μας επέτρεψαν να βιώσουμε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μας, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Και τα Χριστούγεννα είναι επίσης μια εποχή για περισυλλογή. Η μεγαλύτερη ανησυχία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η κατάσταση με τη διαιτησία.

Όπως γνωρίζετε καλά, η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που έλαβε χώρα με την «υπόθεση Νεγκρέιρα» για σχεδόν δύο δεκαετίες αξίζει δικαιοσύνη. Είναι εντελώς ακατανόητο ότι οι θεσμοί άφησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνη της σε αυτή τη μάχη. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος των διαιτητών να μας ζητήσει να το ξεχάσουμε; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορούν η RFEF και η LaLiga να συμπεριφέρονται έτσι; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.

Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η πιο σοβαρή υπόθεση στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι πληρώθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για αναφορές διαιτητών. Και επιπλέον, οι προπονητές δεν τις έλαβαν ποτέ. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι πληρώθηκαν χρήματα για αυτές τις αναφορές, ενώ οι προπονητές δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή τους; Υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική αλλαγή.

Χθες, είχαμε μια αναθεώρηση του VAR από έναν διαιτητή που απείλησε να λάβει μέτρα εναντίον της ομάδας μας την παραμονή του τελικού Κυπέλλου. Και φαίνεται ότι τα φάουλ που υπέστησαν οι Βινίσιους και Ροντρίγκο δεν ήταν πέναλτι. Αυτή είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά αποφάσεων αυτή τη σεζόν.

Είναι πιθανό ορισμένοι σύλλογοι να έχουν υποβιβαστεί ως αποτέλεσμα της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Το ποδόσφαιρό μας έχει πληγεί και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μην ξεχνάτε ότι ο ανακριτής στην υπόθεση την περιέγραψε ως συστημική διαφθορά. Και η Μπάρτσα παραδέχτηκε ότι αυτές οι πληρωμές έγιναν επειδή ήταν επωφελείς. Γιατί; Ποιος ήταν ο σκοπός; Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να πιέζει για το θέμα και εσείς στα μέσα ενημέρωσης παίζετε κρίσιμο ρόλο», κατέληξε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύνταξη
