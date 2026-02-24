Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Πρωινός καφές: Λειτουργεί ως «ασπίδα» του εγκεφάλου μας;
Σύμφωνα με νέα έρευνα, ο πρωινός καφές μπορεί να έχει μεγαλύτερο όφελος για την υγεία σας από ό,τι ίσως φανταζόσασταν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πρωινός καφές, η αγαπημένη συνήθεια πάρα πολλών ανθρώπων, μπορεί να έχει μεγαλύτερο όφελος για την υγεία σας από ό,τι ίσως φανταζόσασταν. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η κατανάλωση καφέ στην κατάλληλη ποσότητα μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλό μας και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Πόσος καφές είναι «αρκετός» για να κρατήσουμε το μυαλό μας σε φόρμα;

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση δύο με τριών φλιτζανιών καφέ την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Δεν χρειάζεται επομένως να το παρακάνετε. Η κατανάλωση περισσότερων από τρία φλιτζάνια δεν προσφέρει άλλωστε περαιτέρω προστασία για τον εγκέφαλό σας.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η μελέτη παρακολούθησε 131.821 νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας για πάνω από 40 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι έπιναν καφέ ή τσάι σε μέτριες ποσότητες (2-3 φλιτζάνια την ημέρα) είχαν 35% λιγότερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν καφεΐνη. Το πιο ενδιαφέρον; Η προστασία αυτή ήταν πιο έντονη στους ανθρώπους κάτω των 75 ετών.

Ο λόγος κρύβεται στο πώς επηρεάζει τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου. Όταν πίνουμε καφέ, η καφεΐνη εμποδίζει μια χημική ουσία που μειώνει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών μηνυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικοί νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη, διατηρούν την ενεργητικότητά τους, πράγμα που ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς μεγαλώνουμε και τα επίπεδα αυτών των νευροδιαβιβαστών μειώνονται φυσικά με την ηλικία ή την εμφάνιση ασθενειών όπως η νόσος Alzheimer.

Επίσης, τόσο ο καφές όσο και το πράσινο τσάι περιέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων, που προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη φυσική φθορά της ηλικίας. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι, αν και σε μικρότερη ποσότητα, μπορεί να προσφέρει εξίσου καλή προστασία από την άνοια, με μόνο ένα έως δύο φλιτζάνια την ημέρα να είναι αρκετά για τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τι πρέπει να προσέξετε;

Παρά τα πολλαπλά οφέλη του καφέ, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης μπορεί να:

  • Προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο

  • Αυξήσει τα επίπεδα άγχους

  • Επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή καρδιολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα άτομα με πολύ υψηλή πίεση συνιστάται να περιορίζουν την κατανάλωση σε περίπου ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα.

Τόσο για τον καφέ όσο και για το τσάι, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας κατευθύνει αναφορικά με τις κατάλληλες ποσότητες ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας, εξασφαλίζοντας ότι η καφεΐνη σας προσφέρει οφέλη χωρίς κινδύνους.

* Πηγή: Vita

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Περιβάλλον 24.02.26

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

Εύη Σαλτού
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
Ουκρανία 24.02.26

Ο Ζελένσκι επικρίνει την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία

Ο Ζελένσκι επέκρινε την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου» από ό,τι άλλες χώρες «σε καιρό ειρήνης».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
Δολιοφθορά; 24.02.26

Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στo Μικολάιφ στην Ουκρανία. Ακόμη μία έκρηξη, χωρίς θύματα, σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο. Οι ουκρανικές αρχές αποδίδουν τις επιθέσεις στη Ρωσία

Σύνταξη
