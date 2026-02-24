Πρωινός καφές: Λειτουργεί ως «ασπίδα» του εγκεφάλου μας;

Ο πρωινός καφές, η αγαπημένη συνήθεια πάρα πολλών ανθρώπων, μπορεί να έχει μεγαλύτερο όφελος για την υγεία σας από ό,τι ίσως φανταζόσασταν. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η κατανάλωση καφέ στην κατάλληλη ποσότητα μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλό μας και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Πόσος καφές είναι «αρκετός» για να κρατήσουμε το μυαλό μας σε φόρμα;

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση δύο με τριών φλιτζανιών καφέ την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Δεν χρειάζεται επομένως να το παρακάνετε. Η κατανάλωση περισσότερων από τρία φλιτζάνια δεν προσφέρει άλλωστε περαιτέρω προστασία για τον εγκέφαλό σας.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η μελέτη παρακολούθησε 131.821 νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας για πάνω από 40 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι έπιναν καφέ ή τσάι σε μέτριες ποσότητες (2-3 φλιτζάνια την ημέρα) είχαν 35% λιγότερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν καφεΐνη. Το πιο ενδιαφέρον; Η προστασία αυτή ήταν πιο έντονη στους ανθρώπους κάτω των 75 ετών.

Ο λόγος κρύβεται στο πώς επηρεάζει τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου. Όταν πίνουμε καφέ, η καφεΐνη εμποδίζει μια χημική ουσία που μειώνει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών μηνυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικοί νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη, διατηρούν την ενεργητικότητά τους, πράγμα που ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς μεγαλώνουμε και τα επίπεδα αυτών των νευροδιαβιβαστών μειώνονται φυσικά με την ηλικία ή την εμφάνιση ασθενειών όπως η νόσος Alzheimer.

Επίσης, τόσο ο καφές όσο και το πράσινο τσάι περιέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων, που προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη φυσική φθορά της ηλικίας. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι, αν και σε μικρότερη ποσότητα, μπορεί να προσφέρει εξίσου καλή προστασία από την άνοια, με μόνο ένα έως δύο φλιτζάνια την ημέρα να είναι αρκετά για τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τι πρέπει να προσέξετε;

Παρά τα πολλαπλά οφέλη του καφέ, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης μπορεί να:

Προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο

Αυξήσει τα επίπεδα άγχους

Επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή καρδιολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα άτομα με πολύ υψηλή πίεση συνιστάται να περιορίζουν την κατανάλωση σε περίπου ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα.

Τόσο για τον καφέ όσο και για το τσάι, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας κατευθύνει αναφορικά με τις κατάλληλες ποσότητες ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας, εξασφαλίζοντας ότι η καφεΐνη σας προσφέρει οφέλη χωρίς κινδύνους.

* Πηγή: Vita