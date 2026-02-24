Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχουν τελικά τα δάκρυα χαράς;
Μελέτη 24 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχουν τελικά τα δάκρυα χαράς;

Τα δάκρυα τα έχουμε συνδέσει με άσχημες στιγμές στη ζωή μας, όμως αυτό δεν ισχύει πάντα. Ποιος είναι ο λόγος που κλαίμε όταν κάτι πηγαίνει καλά;

Τα δάκρυα είναι κάτι συχνό στη ζωή μας. Αν ζητήσετε από κάποιον να θυμηθεί την τελευταία φορά που έκλαψε, συνήθως θα αναφέρει σχετικά συνηθισμένες, καθημερινές καταστάσεις. Μπορεί να είχε μια κακή μέρα ή να έναν μικρό καβγά με ένα φίλο. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο σπάνιες, βαριά φορτισμένες συναισθηματικά εμπειρίες, όπως μια σοβαρή ασθένεια, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ένας χωρισμός ή μια απόρριψη. Κι όμως, κάποιοι από εμάς τείνουμε να κλαίμε περισσότερο, όταν τα πράγματα πάνε καλά, παρά όταν καταρρέουν. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Χαρούμενα δάκρυα

Το κλάμα δεν αφορά μόνο στις θλιβερές στιγμές. Φαίνεται να είναι και μια φυσική αντίδραση σε ισχυρά θετικά συναισθήματα. Πολλοί έχουμε δει αθλητές να κλαίνε από χαρά στο βάθρο ή ανθρώπους να συγκινούνται σε γάμους, επανενώσεις ή ακούγοντας ένα όμορφο τραγούδι.

Σε μια παγκόσμια έρευνα με πάνω από 4.200 άτομα από 30 χώρες, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Social and Clinical Psychology, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 16% όλων των επεισοδίων κλάματος συνδεόταν με χαρούμενα γεγονότα.

Ο Δαρβίνος είχε επισημάνει τη μεγάλη δύναμη αυτού που αποκαλούσε «τρυφερά συναισθήματα» να προκαλεί δάκρυα, όπως η χαρά, η στοργή και ιδιαίτερα η συμπόνια. Για παράδειγμα, περιέγραφε πώς ένα παιδί μπορεί να κλάψει, όταν η μητέρα του δείχνει κατανόηση αφού χτυπήσει. Μοιραζόταν επίσης ιστορίες ασθενών που έκλαιγαν απλώς επειδή κάποιος τους φέρθηκε με καλοσύνη.

Το βλέπουμε και σήμερα, όπως όταν ένας φοιτητής κλαίει στην αποφοίτησή του, ευχαριστώντας την οικογένεια και τους φίλους του για τη στήριξη. Είναι μια ισχυρή στιγμή ευγνωμοσύνης και σύνδεσης.

Δάκρυα χαράς, τα 4 είδη

Μελέτη κατέταξε τα θετικά δάκρυα σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες εξακολουθούν να θεωρούνται χρήσιμες από τους ειδικούς:

  • «Δάκρυα επίτευξης»: εκφράζουν περηφάνια για ένα εξαιρετικό κατόρθωμα ή την υπέρβαση ενός μεγάλου εμποδίου.
  • «Δάκρυα ομορφιάς»: μεταφέρουν δέος και θαυμασμό, ως αντίδραση στη φυσική ομορφιά (π.χ. ένα ηλιοβασίλεμα) ή σε ένα έργο τέχνης.
  • «Δάκρυα στοργής»: συνδέονται με απρόσμενη καλοσύνη ή αλτρουισμό ή με έντονη αγάπη, όπως σε μια γαμήλια τελετή.
  • «Δάκρυα διασκέδασης»: εμφανίζονται όταν κάτι είναι εξαιρετικά αστείο και συνοδεύονται από ευχαρίστηση, ελαφρότητα και την τάση να γελάμε ή να χαχανίζουμε μαζί με το κλάμα.

Η σχέση ανάμεσα στο κλάμα και το γέλιο είναι πολύπλοκη. Και τα δύο ρυθμίζονται από τα ίδια συναισθηματικά κέντρα του εγκεφάλου και μπορούν να συνυπάρξουν όταν τα συναισθήματα γίνονται τόσο έντονα, που δεν εκφράζονται από μία μόνο συμπεριφορά.

Τι κρύβεται από πίσω;

Υπάρχει και μια εναλλακτική εξήγηση για τα «θετικά» δάκρυα. Δεν κλαίμε επειδή ξαναβλέπουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά επειδή μας έλειψε βαθιά. Πολλοί άνθρωποι κλαίνε από ανακούφιση. Αυτό το είδος κλάματος εμφανίζεται όταν μια παρατεταμένη περίοδος αγώνα, πόνου ή αβεβαιότητας φτάνει στο τέλος της και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράσει όσα συγκρατούσε.

Τα δάκρυα δεν αφορούν, δηλαδή, στο χαρούμενο γεγονός καθαυτό, αλλά στις δυσκολίες που προηγήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι που προσπαθεί επί χρόνια να αποκτήσει παιδί. Μπορεί να έχει βιώσει αποβολές, αποτυχημένες θεραπείες γονιμότητας και έντονο συναισθηματικό στρες. Όταν τελικά κρατούν το νεογέννητό τους, τα δάκρυα ίσως να λειτουργούν και ως εκτόνωση όλης αυτής της συσσωρευμένης έντασης και του πόνου. Είναι η στιγμή που η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται και ένα δύσκολο κεφάλαιο κλείνει.

Τελικά, υπάρχουν δάκρυα χαράς;

Μερικές φορές, αλλά όχι συχνά. Ίσως το πιο ισχυρό παράδειγμα καθαρά χαρούμενου κλάματος είναι τα «δάκρυα ομορφιάς», όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα θαύματα της φύσης ή με ένα έργο τέχνης ή μουσικής που προκαλεί δέος. Εκείνες τις στιγμές, συγκινούμαστε από καθαρή αγαλλίαση και οι μικρές σταγόνες στα μάγουλά μας αποτελούν απόδειξη αυτής της έκστασης.

* Πηγή: Vita

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα
Τα Νέα της Αγοράς 20.02.26

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα

Ανακάλυψε τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα και κάνε τον χώρο σου πιο λειτουργικό, οργανωμένο και άνετο με έξυπνες λύσεις που εξοικονομούν τετραγωνικά.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Περιβάλλον 24.02.26

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

Εύη Σαλτού
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

