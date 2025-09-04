Νεύρα και δάκρυα: Γιατί ο θυμός μας φέρνει κλάμα;

Το κλάμα είναι μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση που συχνά παρεξηγείται ή θεωρείται σημάδι αδυναμίας. Στην πραγματικότητα, αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο αυτορρύθμισης του οργανισμού και μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Τι δείχνουν οι έρευνες για το κλάμα;

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα συναισθηματικά δάκρυα περιέχουν ορμόνες όπως:

Ωκυτοκίνη (Oxytocin): Η «ορμόνη της αγάπης», που μειώνει τα επίπεδα άγχους και ενισχύει το αίσθημα σύνδεσης και ασφάλειας.

Ενδορφίνες: Τα φυσικά «παυσίπονα» του οργανισμού, που προσφέρουν αίσθημα ευφορίας και ανακούφισης.

Κορτιζόλη: Η ορμόνη του στρες, η οποία απελευθερώνεται και στη συνέχεια μειώνεται μέσω του κλάματος.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Tilburg στην Ολλανδία, διαπίστωσε ότι το 88% των ανθρώπων αισθάνεται καλύτερα μετά το κλάμα, κυρίως λόγω της ενεργοποίησης του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, που βοηθά το σώμα να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας (homeostasis).

Γιατί κλαίμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κλάμα σε στιγμές θυμού ή έντονης συναισθηματικής πίεσης δεν είναι αδυναμία – είναι ένδειξη ότι το σώμα μας προσπαθεί να αυτορυθμιστεί.

Ο θυμός, το άγχος ή ακόμα και η έντονη χαρά προκαλούν νευροχημικές αλλαγές στο σώμα. Το κλάμα λειτουργεί ως φυσική «βαλβίδα ασφαλείας», απελευθερώνοντας την ένταση και βοηθώντας μας να αποφύγουμε την υπερδιέγερση.

Το κλάμα επομένως, είναι η προσπάθεια του οργανισμού να μας βγάλει από την κατάσταση “μάχης ή φυγής” (fight or flight) και να μας επαναφέρει στην ηρεμία.

Τι συμβαίνει όταν καταπιέζουμε τα δάκρυά μας;

Η κοινωνική πίεση ή οι προκαταλήψεις συχνά μας κάνουν να νιώθουμε ντροπή όταν κλαίμε. Ωστόσο, η καταπίεση των συναισθημάτων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση σύμφωνα με το Harvard Medical School:

Αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης

Ενίσχυση του άγχους

Σωματικές αντιδράσεις όπως ταχυκαρδία

Δυσκολία συγκέντρωσης και συναισθηματική αποστασιοποίηση

Επομένως, μην ντρέπεστε αν σας έρθει να κλάψετε, μιας και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βρείτε μέρη όπου νιώθετε άνετα και ασφάλεια να εκφραστείτε.

Το κλάμα, όταν συνδυάζεται με παρατήρηση των σκέψεων και συναισθημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερική κατανόηση και συναισθηματική απελευθέρωση. Αποτελεί έναν φυσικό, ευεργετικό μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε έντονα συναισθήματα, να απελευθερώσουμε τοξικό στρες και να επιστρέψουμε σε κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας.

Ωστόσο, όταν η θλίψη είναι έντονη και τη βιώνετε για εβδομάδες ή μήνες, αυτό μπορεί να σημαίνει υποσυνείδητα συναισθήματα που δεν επεξεργάζεστε. Σε αυτήν την περίπτωση, αναζητήστε άμεσα τη συμβουλή ενός ειδικού, με τη βοήθεια του οποίου θα κατορθώσετε να καταπολεμήσετε ό,τι σας βασανίζει.

