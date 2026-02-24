Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Τι διδάσκει το κυνάθλημα dog dancing στον σκύλο;
Pet Stories 24 Φεβρουαρίου 2026, 10:04

Τι διδάσκει το κυνάθλημα dog dancing στον σκύλο;

Μαθαίνουμε τα θετικά αποτελέσματα του dog dancing για τη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Το dog dancing είναι ένα κυνάθλημα με το οποίο ο άνθρωπος μαζί με τον σκύλο του περνούν τον χρόνο τους δημιουργικά.

«Τα κυναθλήματα στη χώρα μας δεν είναι καθόλου διαδεδομένα. Αντίθετα σε χώρες του εξωτερικού είναι στην κουλτούρα των ανθρώπων η ενασχόληση με κάποιο κυνάθλημα, προκειμένου να προσφέρουν στο κατοικίδιό τους ποιοτική ζωή», αναφέρει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Είναι στη φύση του σκύλου η εργασία, ανάλογα τη φυλή του, τονίζει η κα Κουτούλια, η οποία αλλάζει την κλίση, το ταμπεραμέντο του.

Σε κάθε περίπτωση ο υγιής σωματικά και ψυχικά σκύλος είναι αυτός που εκτονώνεται και έχει δραστηριότητες στην καθημερινότητα του.

Τα κυναθλήματα, ενημερώνει η κα Κουτούλια, μεγαλώνουν υγιείς πνευματικά και σωματικά σκύλους προάγοντας τα ταμπεραμέντα τους και καλλιεργώντας τη σχέση σκύλου και ανθρώπου.

Τι είναι το dog dancing

«Είναι ένα σπορτ, που βασίζεται στην υπακοή και στην ευκινησία. Κατάλληλο για την πλειοψηφία των σκύλων, καθώς προσαρμόζεται το ασκησιολόγιο στη σωματοδομή και στην ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε ζώου. Οι σκύλοι δεν χορεύουν!», διευκρινίζει η κα Κουτούλια.

Η αυτοπεποίθηση του σκύλου βελτιώνεται αισθητά και η σχέση του με τον άνθρωπο περνά σε άλλο επίπεδο

Αρκετές ασκήσεις είναι πολύ διασκεδαστικές και βοηθούν στη σωματική ενδυνάμωση του σκύλου

Η εκπαιδεύτρια εξηγεί ότι ο κυναγωγός χορεύει ή διηγείται μια ιστορία. Το τελικό αποτέλεσμα βασίζεται στον συνδυασμό της κίνησης του ανθρώπου με τον σκύλο και χρειάζεται αρκετή φαντασία, σκηνοθεσία και γνώση σχετικά με τον σκύλο. Καθώς η αλληλουχία των κινήσεων του ζώου προϋποθέτει εμπειρία σχετικά με τον τρόπο που σκέφτεται και αλληλεπιδρά. Όπως και με τον τρόπο της κίνησής του.

Τι το εξαιρετικά σημαντικό είναι το dog dancing για τον σκύλο;

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, λέει η κα Κουτούλια. Ο σκύλος διαγωνίζεται σε ένα σύνθετο περιβάλλον με πληθώρα ερεθισμάτων. Ένα περιβάλλον που είναι πολυπληθές τόσο από σκύλους όσο κι από ανθρώπους. Ο χρόνος και ο τρόπος που έχουμε αφιερώσει στον σκύλο μας, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να είναι όχι μόνο χαρούμενος, αλλά να μπορεί να εκτελεί και ασκήσεις σε τέτοιο χώρο, αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς, που έχουμε κάνει.


Είναι ένας κοινωνικός, χαρούμενος σκύλος, συνεχίζει η κα Κουτούλια, αδιάφορος για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω του. Πρόθυμος και ενθουσιασμένος να συνεργαστεί με τον κυναγωγό του.

Το αμιγώς εκπαιδευτικό σκέλος της προπόνησης και τα θετικά που αποκτά ο σκύλος

Αξίζει να αναφερθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στο αμιγώς εκπαιδευτικό σκέλος της προπόνησης, έτσι ώστε να μάθουμε τις ανάγκες που καλύπτει ο σκύλος. Αλλά και το δέσιμο που αναπτύσσει με τον κυναγωγό του.

«Έχουμε έναν σκύλο που εμπιστεύεται τον κυναγωγό του να τον κατευθύνει, καθώς υπάρχει πληθώρα ασκήσεων που βασίζονται στην ισορροπία. Όπως κάνουν οι αθλητές της αεροβικής γυμναστικής. Ο σκύλος στηρίζεται κυριολεκτικά στον άνθρωπο. Πηδάει πάνω του για να τον πιάσει στον αέρα ή κινείται ανάμεσα στα πόδια του με πλήρη αρμονία», περιγράφει η κα Κουτούλια.

Το ασκησιολόγιο αυτό, υπογραμμίζει, για να «χτιστεί», απαιτεί απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και μπορεί να γίνει μόνο με τη θέληση του σκύλου, χωρίς ίχνος πίεσης.


Η ανταμοιβή για τον σκύλο δεν είναι μόνο η λιχουδιά ή το παιχνίδι, αλλά η ίδια η ικανοποίηση πως τα κατάφερε.

Η αυτοπεποίθησή του βελτιώνεται αισθητά και η σχέση του με τον άνθρωπο περνά σε άλλο επίπεδο, αφού από κοινού φτάνουν στο αποτέλεσμα.

Σε προχωρημένα επίπεδα, αναφέρει η κα Κουτούλια, ο σκύλος μαθαίνει να εκτελεί ασκησιολόγιο χωρίς να κοιτά τον κυναγωγό και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από αυτόν έχοντας πλήρη συγκέντρωση.

Η εκτέλεση τέτοιων ασκήσεων επιβεβαιώνει τόσο την καλή σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου όσο και την πνευματική διαύγεια του ζώου.

Αρκετές ασκήσεις είναι πολύ διασκεδαστικές, λέει η εκπαιδεύτρια, και βοηθούν στη σωματική ενδυνάμωση του σκύλου, καθώς συμπεριλαμβάνουν τρέξιμο, άλματα και ισορροπία.

«Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αξιοποιώ τεχνικές του σπορτ στη βασική υπακοή, καθοδηγώντας τον σκύλο ομαλά από το ένα στάδιο στο άλλο. Όταν ψάχνεις την τελειότητα με τον σκύλο -που δεν υπάρχει- μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τόσο την ψυχολογία του σκύλου όσο και του ανθρώπου», επισημαίνει η κα Κουτούλια.

Ο σκύλος δεν «συγχωρεί» τυχόν λάθη μας

Ο τρόπος μεταχείρισης του σκύλου κατά τη διαδικασία της εκμάθησης, διευκρινίζει η κα Κουτούλια, απαιτεί ακριβή χειρισμό. Πράγμα που σημαίνει πως ο σκύλος δεν «συγχωρεί» λάθη από μεριάς μας.

Λάθος είναι μια λεπτομέρεια στη δική μας κίνηση, η πίεση, η λάθος διόρθωση.

Και όπως υποστηρίζει η κα Κουτούλια: « Άλλωστε οι σκύλοι δεν κάνουν λάθη. Μόνο οι άνθρωποι».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα Service Dog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

YouTube: Myrto Dog Training

www.myrtodogtraining.gr

Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park
English edition 24.02.26

Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park

The city continues its ambitious greening program, adding 1,191 trees since early 2024, aiming to boost biodiversity, urban greenery, and residents’ quality of life.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
Στη Λάρισα 24.02.26

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Κόσμος 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
