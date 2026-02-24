Το dog dancing είναι ένα κυνάθλημα με το οποίο ο άνθρωπος μαζί με τον σκύλο του περνούν τον χρόνο τους δημιουργικά.

«Τα κυναθλήματα στη χώρα μας δεν είναι καθόλου διαδεδομένα. Αντίθετα σε χώρες του εξωτερικού είναι στην κουλτούρα των ανθρώπων η ενασχόληση με κάποιο κυνάθλημα, προκειμένου να προσφέρουν στο κατοικίδιό τους ποιοτική ζωή», αναφέρει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Είναι στη φύση του σκύλου η εργασία, ανάλογα τη φυλή του, τονίζει η κα Κουτούλια, η οποία αλλάζει την κλίση, το ταμπεραμέντο του.

Σε κάθε περίπτωση ο υγιής σωματικά και ψυχικά σκύλος είναι αυτός που εκτονώνεται και έχει δραστηριότητες στην καθημερινότητα του.

Τα κυναθλήματα, ενημερώνει η κα Κουτούλια, μεγαλώνουν υγιείς πνευματικά και σωματικά σκύλους προάγοντας τα ταμπεραμέντα τους και καλλιεργώντας τη σχέση σκύλου και ανθρώπου.

Τι είναι το dog dancing

«Είναι ένα σπορτ, που βασίζεται στην υπακοή και στην ευκινησία. Κατάλληλο για την πλειοψηφία των σκύλων, καθώς προσαρμόζεται το ασκησιολόγιο στη σωματοδομή και στην ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε ζώου. Οι σκύλοι δεν χορεύουν!», διευκρινίζει η κα Κουτούλια.

Η αυτοπεποίθηση του σκύλου βελτιώνεται αισθητά και η σχέση του με τον άνθρωπο περνά σε άλλο επίπεδο

Η εκπαιδεύτρια εξηγεί ότι ο κυναγωγός χορεύει ή διηγείται μια ιστορία. Το τελικό αποτέλεσμα βασίζεται στον συνδυασμό της κίνησης του ανθρώπου με τον σκύλο και χρειάζεται αρκετή φαντασία, σκηνοθεσία και γνώση σχετικά με τον σκύλο. Καθώς η αλληλουχία των κινήσεων του ζώου προϋποθέτει εμπειρία σχετικά με τον τρόπο που σκέφτεται και αλληλεπιδρά. Όπως και με τον τρόπο της κίνησής του.

Τι το εξαιρετικά σημαντικό είναι το dog dancing για τον σκύλο;

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, λέει η κα Κουτούλια. Ο σκύλος διαγωνίζεται σε ένα σύνθετο περιβάλλον με πληθώρα ερεθισμάτων. Ένα περιβάλλον που είναι πολυπληθές τόσο από σκύλους όσο κι από ανθρώπους. Ο χρόνος και ο τρόπος που έχουμε αφιερώσει στον σκύλο μας, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να είναι όχι μόνο χαρούμενος, αλλά να μπορεί να εκτελεί και ασκήσεις σε τέτοιο χώρο, αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς, που έχουμε κάνει.



Είναι ένας κοινωνικός, χαρούμενος σκύλος, συνεχίζει η κα Κουτούλια, αδιάφορος για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω του. Πρόθυμος και ενθουσιασμένος να συνεργαστεί με τον κυναγωγό του.

Το αμιγώς εκπαιδευτικό σκέλος της προπόνησης και τα θετικά που αποκτά ο σκύλος

Αξίζει να αναφερθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στο αμιγώς εκπαιδευτικό σκέλος της προπόνησης, έτσι ώστε να μάθουμε τις ανάγκες που καλύπτει ο σκύλος. Αλλά και το δέσιμο που αναπτύσσει με τον κυναγωγό του.

«Έχουμε έναν σκύλο που εμπιστεύεται τον κυναγωγό του να τον κατευθύνει, καθώς υπάρχει πληθώρα ασκήσεων που βασίζονται στην ισορροπία. Όπως κάνουν οι αθλητές της αεροβικής γυμναστικής. Ο σκύλος στηρίζεται κυριολεκτικά στον άνθρωπο. Πηδάει πάνω του για να τον πιάσει στον αέρα ή κινείται ανάμεσα στα πόδια του με πλήρη αρμονία», περιγράφει η κα Κουτούλια.

Το ασκησιολόγιο αυτό, υπογραμμίζει, για να «χτιστεί», απαιτεί απόλυτη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και μπορεί να γίνει μόνο με τη θέληση του σκύλου, χωρίς ίχνος πίεσης.



Η ανταμοιβή για τον σκύλο δεν είναι μόνο η λιχουδιά ή το παιχνίδι, αλλά η ίδια η ικανοποίηση πως τα κατάφερε.

Η αυτοπεποίθησή του βελτιώνεται αισθητά και η σχέση του με τον άνθρωπο περνά σε άλλο επίπεδο, αφού από κοινού φτάνουν στο αποτέλεσμα.

Σε προχωρημένα επίπεδα, αναφέρει η κα Κουτούλια, ο σκύλος μαθαίνει να εκτελεί ασκησιολόγιο χωρίς να κοιτά τον κυναγωγό και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από αυτόν έχοντας πλήρη συγκέντρωση.

Η εκτέλεση τέτοιων ασκήσεων επιβεβαιώνει τόσο την καλή σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου όσο και την πνευματική διαύγεια του ζώου.

Αρκετές ασκήσεις είναι πολύ διασκεδαστικές, λέει η εκπαιδεύτρια, και βοηθούν στη σωματική ενδυνάμωση του σκύλου, καθώς συμπεριλαμβάνουν τρέξιμο, άλματα και ισορροπία.

«Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αξιοποιώ τεχνικές του σπορτ στη βασική υπακοή, καθοδηγώντας τον σκύλο ομαλά από το ένα στάδιο στο άλλο. Όταν ψάχνεις την τελειότητα με τον σκύλο -που δεν υπάρχει- μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τόσο την ψυχολογία του σκύλου όσο και του ανθρώπου», επισημαίνει η κα Κουτούλια.

Ο σκύλος δεν «συγχωρεί» τυχόν λάθη μας

Ο τρόπος μεταχείρισης του σκύλου κατά τη διαδικασία της εκμάθησης, διευκρινίζει η κα Κουτούλια, απαιτεί ακριβή χειρισμό. Πράγμα που σημαίνει πως ο σκύλος δεν «συγχωρεί» λάθη από μεριάς μας.

Λάθος είναι μια λεπτομέρεια στη δική μας κίνηση, η πίεση, η λάθος διόρθωση.

Και όπως υποστηρίζει η κα Κουτούλια: « Άλλωστε οι σκύλοι δεν κάνουν λάθη. Μόνο οι άνθρωποι».

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα Service Dog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

YouTube: Myrto Dog Training

www.myrtodogtraining.gr