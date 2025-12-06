Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Γιατί και πώς να παίξετε με τον σκύλο σας
Pet Stories 06 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί και πώς να παίξετε με τον σκύλο σας

Ποια είναι τα οφέλη του παιχνιδιού, για εσάς και για τον σκύλο σας. Τα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μαζί του.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Περάστε χρόνο παίζοντας με τον σκύλο σας και δείτε τη σχέση σας να δυναμώνει. Το παιχνίδι συμβάλλει στην πνευματική και σωματική του εκτόνωση ενώ παράλληλα επιλύει προβλήματα συμπεριφοράς.

Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει ευχαρίστηση, πόσο μάλλον, όταν παίζετε με τον σκύλο σας.

«Όσοι είναι κηδεμόνες σκύλων τους αρέσει να παίζουν μαζί τους, γιατί τους γεμίζει θετικά συναισθήματα και χαρά.
Ωστόσο, τα οφέλη του παιχνιδιού στη σχέση τους με τον σκύλο, είναι πολύ περισσότερα από το να περνούν, απλά, ωραία», υπογραμμίζει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής – ειδικός συμπεριφοράς σκύλων, Νίκος Καμπουράκης.

Ο σκύλος, με το παιχνίδι, σύμφωνα με τον ειδικό, εκτονώνεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι μαθαίνει να εκτονώνεται μαζί σας. Και όχι με τα κουκουνάρια που βρίσκει στο έδαφος, τις γάτες που συναντά στον δρόμο, ή κάνοντας ζημιές στο σπίτι και γαβγίζοντας.

Με το παιχνίδι μπορείτε να λύσετε συμπεριφορικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά σας μαζί του

Η πνευματική και η σωματική εκτόνωση του σκύλου είναι απαραίτητες για την ψυχική του υγεία

Το παιχνίδι με τον σκύλο σας, αναφέρει ο κ. Καμπουράκης, μειώνει τα προβλήματα της καθημερινότητας και κάνει καλό στη σχέση σας. Καθώς αποφεύγονται οι διενέξεις μεταξύ σας και τα δεκάδες «ΜΗ».

Συνεχίζει λέγοντας ότι η πνευματική και η σωματική εκτόνωση είναι απαραίτητα «συστατικά», αν θέλετε να έχετε έναν ήρεμο και ισορροπημένο σκύλο.

Ουδείς σκύλος, τονίζει, δεν γεννήθηκε για να κάθεται όλη μέρα στο σπίτι.

Τα παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μαζί του και τα οφέλη τους

Ό, τι καλύτερο, λοιπόν, είναι, παροτρύνει ο κ. Καμπουράκης, να βγείτε έξω και να παίξετε μαζί του διάφορα παιχνίδια. Όπως παιχνίδια επαναφοράς (Fetch) με ένα ζευγάρι μπαλάκια, το τράβηγμα με ένα σχοινί ή ένα εκπαιδευτικό λουκάνικο (tug of war). Επίσης, μπορείτε να παίξετε κρυφτό, frisbee, καθώς και παιχνίδια που ενθαρρύνουν τον σκύλο να χρησιμοποιήσει την όσφρησή του για να βρει κάτι που κρύψατε.

Σύμφωνα με τον κ. Καμπουράκη, όλες αυτές οι ενέργειες, θα αυξήσουν τα επίπεδα συνεργασίας του μαζί σας και τη διάθεσή του όταν σας βλέπει. Αλλά και την προσοχή του σε εσάς, σε σχέση με άλλα ερεθίσματα στο περιβάλλον.

Όλοι οι σκύλοι αγαπούν το παιχνίδι και το να περνούν τον χρόνο τους παίζοντας.

Η σχέση σας με τον σκύλο κορυφώνεται όταν το παιχνίδι συνδυάζεται στο μυαλό του με την ιδέα πως εσείς είσαστε εκείνοι με τους οποίους αλληλεπιδρά για να παίξει, και εξαρτάται το παιχνίδι.

Το παιχνίδι διορθώνει προβλήματα συμπεριφοράς

Είναι σημαντικό επίσης, να αναφέρουμε, λέει ο κ. Καμπουράκης, ότι με το παιχνίδι και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται, μπορείτε να λύσετε και ουκ ολίγα συμπεριφορικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά σας μαζί του.
Παράλληλα, μπορείτε να βελτιώσετε την υπακοή του και να θεσπίσετε όρια.

Προβλήματα, όπως το νευρικό δάγκωμα στα μπατζάκια και τα μανίκια του ιδιοκτήτη, το άγχος, το κλάμα, οι ζημιές και το υπερβολικό γάβγισμα, ορισμένες φορές, δεν είναι παρά περίσσεια ενέργεια. Αλλά και συσσωρευμένη ένταση, έλλειψη παιχνιδιού και πνευματικής διέγερσης.

Αν ο σκύλος σας, τονίζει ο κ. Καμπουράκης, αντιληφθεί πως θα υπάρξει ένα, ή και περισσότερα διαστήματα μέσα στη μέρα αφιερωμένα στο παιχνίδι του, δεν θα έχει ανάγκη να μασουλήσει τα καινούργια σας παπούτσια, γιατί οι ανάγκες του θα έχουν καλυφθεί.

Πότε σταματάτε να παίζετε με τον σκύλο σας – Συνδυασμός παιχνιδιού και εκπαίδευσης

Στην περίπτωση, που κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για παράδειγμα, ο σκυλάκος σας ξεφεύγει λόγω ενθουσιασμού και σας δαγκώνει πιο έντονα, ο κ. Καμπουράκης συμβουλεύει να διακόψετε το παιχνίδι. Και ο λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο διδάσκετε στον σκύλο σας ότι δεν είναι αρεστή αυτή η συμπεριφορά. Και, παράλληλα, διακόπτεται το παιχνίδι, που τόσο τον ευχαριστούσε.
Την επόμενη φορά, λοιπόν, αναφέρει ο κ. Καμπουράκης, θα είναι πιο προσεκτικός με το στόμα του.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο παιχνιδάκι σαν κίνητρο για να διδάξετε νέες εντολές ή κόλπα στον σκύλο σας.
Φυσικά, επειδή ο σκύλος σας θα βρίσκεται σε φάση παιχνιδιού, θα του είναι ευχάριστη η εκπαιδευτική διαδικασία. Πράγμα που συνεισφέρει στη μεταξύ σας σχέση και στην εμπιστοσύνη.

Κλείνοντας, ο κ. Καμπουράκης λέει: «Συνεπώς, από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για τη μεταξύ σας σχέση είναι να εντάξετε λίγο παιχνίδι παραπάνω στην καθημερινότητα με τον σκύλο σας».

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής – ειδικός συμπεριφοράς σκύλων, Νίκος Καμπουράκης

⃰ Ο κύριος Νίκος Καμπουράκης είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής – ειδικός συμπεριφοράς σκύλων και ζει στην Αθήνα. Είναι μέλος της Association of Professional Dog Trainers (A.P.D.T.) και του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

Αναλαμβάνει κάθε φυλή σκύλων, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζουν.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι σπουδές του αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
