Υπάρχουν κάποιες πράξεις σας που, μπορεί να ταράξουν τον σκύλο σας, όπως το να τον πατήσετε κατά λάθος. Τότε τού ζητάτε συγγνώμη, μιλώντας του με απολογητικό ύφος, τον «πνίγετε» στα χάδια και στις αγκαλιές για να καταλάβει ότι δεν το κάνατε ηθελημένα.

Μία απορία που, μπορεί να έχετε είναι η εξής: « Μπορεί ο σκύλος να καταλάβει τι τού λέτε;»

«Η απάντηση είναι ναι! Βέβαια, δεν καταλαβαίνει με τον ίδιο τρόπο, όπως εμείς, αλλά μέσω συνδυασμών. Δηλαδή αναγνωρίζει συγκεκριμένες λέξεις, ερμηνεύει τον τόνο της φωνής μας και «διαβάζει» τη «γλώσσα του σώματός» μας. Έτσι, συνδέει λέξεις και κινήσεις με συγκεκριμένες ενέργειες, ή αποτελέσματα», εξηγεί η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Τι καταλαβαίνει όταν τού ζητάμε συγγνώμη;

Ο σκύλος μας, λοιπόν, καταλαβαίνει τη συγγνώμη μας, συνεχίζει η κα Μοσχολιού, ερμηνεύοντας τον τόνο της φωνής μας και τη «γλώσσα του σώματός» μας και όχι μόνο τις ίδιες τις λέξεις.

Ο σκύλος είναι πολύ ευαίσθητος στον ήχο και την ένταση της ανθρώπινης φωνής

Διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει την περίπλοκη ανθρώπινη έννοια της συγγνώμης. Όμως, μέσω της αλληλεπίδρασης, ζητώντας του συγγνώμη – με θετική και μη απειλητική ενέργεια- μαθαίνει ότι οι πράξεις μας ήταν τυχαίες. Και η απολογητική μας συμπεριφορά επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελούμε κίνδυνο για εκείνον.

Η στιγμή που πατάμε τον σκύλο μας

Την ώρα που πατάμε τον σκύλο, τού προκαλούμε πόνο, αλλά με τα συναισθηματικά σήματα που εκφράζουμε αμέσως, όπως είναι η ενοχική «γλώσσα του σώματος» και οι εκφράσεις του προσώπου μας, μπορεί να καταλάβει ότι η πράξη ήταν ατύχημα. Και όχι σκόπιμη βλάβη.

Ο απολογητικός τόνος της φωνής, αλλά και οι «παρεξηγημένες» μας πράξεις, είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει ο σκύλος να επεξεργαστεί το περιστατικό ως λάθος. Έτσι, ώστε, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, να μη χάσει την εμπιστοσύνη του προς εμάς.

«Οι άμεσες ενέργειες, όπως το να τού ζητήσουμε συγγνώμη με απολογητικό τόνο ή να τού προσφέρουμε στοργικά χάδια, είναι ένδειξη αγάπης. Και ότι δεν τον πατήσαμε σκόπιμα. Αυτή η συνεχής θετική ενίσχυση, βοηθά στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στη σχέση μας. Κι αυτό γιατί, λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς το να μην αγχωθεί, ή φοβηθεί για μελλοντικά τυχαία ατυχήματα», επισημαίνει η κα Μοσχολιού.

Πώς επηρεάζεται ο σκύλος όταν τού φωνάζω;

Ο σκύλος καταλαβαίνει ότι έχουμε θυμώσει όταν τού φωνάζουμε, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, αλλά όχι με τη συγκεκριμένη έννοια του «θυμού».

Τα σκυλιά είναι πολύ ευαίσθητα στον ήχο και την ένταση της ανθρώπινης φωνής και μπορούν να ερμηνεύσουν την υψωμένη φωνή ως ένδειξη θυμού, ή δυσαρέσκειας.

Μπορούν επίσης, να εντοπίσουν ανεπαίσθητες αλλαγές στη μυρωδιά μας όταν βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα.

Η στάση του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου μας παίζουν επίσης, σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο σκύλος αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά μας. Μια επιθετική στάση, σε συνδυασμό με μια δυνατή φωνή, μπορεί να του προκαλέσει σύγχυση ή να τον τρομάξει.

Οι επαναλαμβανόμενες αρνητικές εμπειρίες, όπως το να τού φωνάζουμε, μπορούν να βλάψουν τον δεσμό και την εμπιστοσύνη που έχουμε αναπτύξει μαζί του. Και αυτό συμβαίνει γιατί του δημιουργούν στρες, άγχος και θλίψη. Και, μπορεί να παρουσιάσει αλλαγή στη συμπεριφορά του. Όπως να χαμηλώνει τα αυτιά, να κρύβει την ουρά του ή να αποφεύγει την οπτική επαφή ως απάντηση στον αντιληπτό θυμό μας.

Προκειμένου να αποφεύγουμε τη συγκριμένη κατάσταση, η σαφής και συνεπής επικοινωνία, συμβουλεύει η εκπαιδεύτρια, θα βοηθήσει τον σκύλο να καταλάβει τι περιμένουμε από αυτόν. Παράλληλα, εστιάζουμε στη μέθοδο εκπαίδευσης που επιβραβεύει θετικά την καλή συμπεριφορά, αντί να τιμωρούμε την κακή συμπεριφορά.

Με ποιον τρόπο βοηθάμε τον σκύλο να κατανοήσει τι του ζητάμε

«Η συνεπής χρήση λέξεων -στο ίδιο πλαίσιο- και η επιβράβευση ορισμένων αντιδράσεων βοηθά τον σκύλο να μάθει. Αλλά και να κάνει θετικούς συνειρμούς. Έτσι του διδάσκουμε τι να περιμένει.

Η ασαφής γλώσσα του σώματος σε συνδυασμό με τον «καταιγισμό» λέξεων, μπορεί να οδηγήσει έναν σκύλο στην παρερμηνεία των μηνυμάτων μας», υπογραμμίζει η κα Μοσχολιού.

Όταν θέλουμε να αποκτήσει γνώσεις ο σκύλος, για να τον βοηθήσουμε στην κατανόησή τους, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις και κινήσεις για «εντολές» και τηρούμε τη ρουτίνα. Δηλαδή, συνδυάζουμε τις λεκτικές «εντολές» με χειρονομίες και παράλληλα ο τόνος της φωνής μας είναι χαρούμενος, ενθαρρυντικός. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι κατανοητή για εκείνον και τη συνδέει με θετικούς συνειρμούς.

Και τέλος, τονίζει η εκπαιδεύτρια, ο χαρούμενος έπαινος, το άγγιγμα ή τα κεράσματα για τη σωστή «απάντησή» του, ενισχύουν τη συμπεριφορά και «χτίζεται» μια σχέση εμπιστοσύνης.

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.