Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σκύλοι που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση ως προς την εκπαίδευσή τους.

Σκύλοι που δεν δέχονται… μύγα στο σπαθί τους, και εκείνοι που είναι υπερδραστήριοι.

Το σίγουρο είναι ότι «όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, μεγέθους, ή φύλου. Όμως, όλοι οι σκύλοι δεν είναι ίδιοι. Οπότε, και ο τρόπος εκπαίδευσης, αλλάζει, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε. Δηλαδή, η οικογένεια του και το περιβάλλον στο οποίο ζει, η ηλικία του. Αλλά αυτό που θα καθορίσει, κυρίως, τη διαδικασία και την πορεία της εκπαίδευσης, είναι η φυλή», διευκρινίζει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της φυλής ενός σκύλου, συνεχίζει, γιατί βοηθάει στο πώς θα τον χειριστούμε σωστά. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που, ακόμη και σε έναν ημίαιμο σκύλο, προσπαθούμε να «διαβάσουμε» τις φυλές που κουβαλάει. Έτσι, ώστε να μπορέσουμε να τον εκπαιδεύσουμε ανάλογα.

Όλοι οι σκύλοι μπορούν να εκπαιδευτούν, αρκεί να επιλέξουμε τον σκύλο που μας ταιριάζει

Επίσης, η συμπεριφορά, αλλά και η εκπαίδευση, ενός σκύλου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

«Δεν μπορεί ένας σκύλος που εκτονώνεται καθημερινά, να έχει την ίδια καλή συμπεριφορά με αυτόν που βγαίνει βόλτα μια φορά την εβδομάδα.

Δεν είναι το ίδιο κοινωνικοποιημένος ένας σκύλος που ζει σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή, με εκείνον που μεγαλώνει σε αστικό περιβάλλον.

Δεν μπορεί, η εκπαίδευση ενός κουταβιού να είναι παρόμοια με εκείνη ενός ενήλικα σκύλου».

Οι κυριαρχικές φυλές

Υπάρχουν φυλές, ενημερώνει ο κ. Διαμαντάρας, που είναι ιδιαίτερα κυριαρχικές. Ένας Ελληνικός Ποιμενικός, ή ένας Ποιμενικός Καυκάσου, θα πρέπει να εκπαιδεύονται από μικροί. Τέτοιοι σκύλοι, υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής, απαιτούν από την πλευρά μας, υπομονή, επιμονή και ποτέ να μην εκδηλώνουμε θυμό. Τους δείχνουμε αγάπη, αλλά, παράλληλα, θέτουμε όρια στην καθημερινότητά τους.

Απαραίτητη είναι η σωστή κοινωνικοποίηση τους, από κουτάβια. Όπως για όλους τους σκύλους. Η κοινωνικοποίηση ξεκινά πρώτα σε χώρους με λιγότερο κόσμο, θορύβους, άλλα ζώα κτλ. Σταδιακά πηγαίνουμε τον σκύλο σε μέρη που είναι πιο πολυσύχναστα.

«Ο λάθος χειρισμός τέτοιων φυλών (κυριαρχικών) μπορεί στο μέλλον να τις κάνει να εμφανίσουν σημάδια επιθετικότητας απέναντι στα μέλη της οικογένειας, αλλά και σε εξωτερικά ερεθίσματα», επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας.

Οι υπερδραστήριοι σκύλοι

Μία άλλη ιδιαίτερη ομάδα σκύλων, αναφέρει ο εκπαιδευτής, είναι αυτή που θα την κατηγοριοποιούσαμε στις υπερδραστήριες. Για παράδειγμα, το Τζακ Ράσελ, το Μπιγκλ, ή ένα Μαλινουά, είναι σκύλοι που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν κουράζονται ποτέ.

Αν θέλουμε τέτοιες φυλές, λέει ο κ. Διαμαντάρας, να μας δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, θα πρέπει να εκτονώνονται καθημερινά.

Χρειάζονται μεγάλες βόλτες, παιχνίδι με μπαλάκι, ακόμη και μέσα στο σπίτι. Τα Σαββατοκύριακα οργανώνουμε εξορμήσεις σε μεγάλα πάρκα, και φροντίζουμε για την πνευματική και σωματική εκτόνωσή τους.

Μία πολυάσχολη οικογένεια δεν μπορεί, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, να προσφέρει την εκτόνωση που πραγματικά χρειάζεται ένα τέτοιο ζώο.

Κάνουμε τη σωστή επιλογή σκύλου

Συνοψίζοντας, ο κ. Διαμαντάρας, τονίζει: «Όλοι οι σκύλοι μπορούν να εκπαιδευτούν, αρκεί να επιλέξουμε τον σκύλο που ταιριάζει στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να σκεφτούμε τον χρόνο που μπορούμε να τού αφιερώσουμε, αλλά και τον χώρο που διαθέτουμε. Και να έχουμε πάντα καλή διάθεση. Δίνουμε τα απαραίτητα εφόδια στο καινούργιο μέλος της οικογένειας, ώστε και αυτό, με τη σειρά του, να μας δώσει αυτά που περιμένουμε από εκείνο: μία αρμονική σχέση.

● Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.

Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.