Μειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιανουάριο
Οικονομία 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:50

Μειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιανουάριο

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων κινήθηκαν στο -3,9% τον Ιανουάριο του 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μειωμένες κατά 3,9% εμφανίστηκαν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, σηματοδοτώντας μια δεύτερη συνεχόμενη δύσκολη αρχή του έτους για την αγορά.

Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 19,3%, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης οδού για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ACEA.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,3% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 14,9% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,1%, από 39,5% τον Ιανουάριο του 2025.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Ιανουάριο του 2026, ταξινομήθηκαν 154.230 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 19,3% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, παρουσίασαν ανάμεικτα αποτελέσματα: η Γαλλία (+52,1%) και η Γερμανία (+23,8%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ το Βέλγιο (-11,5%) και η Ολλανδία (-35,4%) παρουσίασαν μειώσεις.

Τα υβριδικά

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2026 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 308.364 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+24,9%) και την Ισπανία (+9%), ενώ η Γαλλία παρέμεινε σταθερή. Ολοκληρώνοντας τις τέσσερις μεγάλες αγορές, η Γερμανία κατέγραψε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 38,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, φτάνοντας τις 78.741 μονάδες τον πρώτο μήνα του 2026. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+134,2%), η Ισπανία (+66,7%) και η Γερμανία (+23%). Ως αποτέλεσμα, τα νέα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,8% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 7,4% τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία κινήθηκε στο 19,3%

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Τον Ιανουάριο του 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28,2%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 48,9%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-29,9%), την Ιταλία (-25,5%) και την Ισπανία (-22,5%).

Με 175.989 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων τον περασμένο μήνα, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22% από 29,5% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 22,3% και να αντιπροσωπεύουν το 8,1% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων τον περασμένο Ιανουάριο.

Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Business
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

inWellness
inTown
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
