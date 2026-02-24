Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
MEGA Stories: Ψυχική υγεία των εφήβων, οι αθέατες αγωνίες μιας γενιάς
Media 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:48

MEGA Stories: Ψυχική υγεία των εφήβων, οι αθέατες αγωνίες μιας γενιάς

Με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 00.40.

Σύνταξη
Spotlight

Στη σκιά μιας καθημερινότητας που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, οι έφηβοι στην Ελλάδα δίνουν σήμερα τη δική τους, συχνά σιωπηλή, μάχη. Η ψυχική υγεία της νέας γενιάς δεν είναι απλώς μια επιστημονική διαπίστωση, αλλά μια επείγουσα κοινωνική συνθήκη.

Το MEGA Stories ανοίγει τον φάκελο της εφηβικής ψυχής με ένα οδοιπορικό στις αθέατες αγωνίες των νέων, αναζητώντας την πηγή της πίεσης: στο σπίτι, στο σχολείο, στις οθόνες των κινητών και στο άγχος για το αύριο.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ξετυλίγει το νήμα της ευαίσθητης έρευνας

Με αφετηρία μια βαθιά προσωπική μαρτυρία. Η μητέρα ενός μαθητή περιγράφει με θάρρος τον απαιτητικό αγώνα που έδωσε το παιδί της, παλεύοντας με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Μέσα από την αφήγησή της φωτίζεται η πλευρά των γονιών, που καλούνται να σταθούν βράχος και καταφύγιο για τα παιδιά τους στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καταθέτοντας επιστημονική γνώση και εμπειρία από το πεδίο.

Η Ασπασία Σερντάρη (Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στο ΔΠΘ), ο Γιώργος Μόσχος (Πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και η ψυχολόγος Γιούλη Μπαλίκου -μέλη της Πρωτοβουλίας CAMHI- αναλύουν τα δεδομένα της εποχής.

YouTube thumbnail

Τη δική τους οπτική προσθέτουν η σχολική ψυχολόγος Ελίνα Καρδαρά, η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Αλεξάνδρα Σιγάλα και ο καθηγητής ειδικής αγωγής Αντώνης Γατσωτής. Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο μιλά ο Ταξίαρχος Βασίλειος Μπερτάνος, Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Τον πιο καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, έχουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές: οι έφηβοι.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου Κατερίνα Χρήστου, Αναστάσης Κεχαγιόγλου και Λεωνίδας Γουμενίδης, με αφοπλιστική ειλικρίνεια μιλούν για την καθημερινότητά τους, τις προσδοκίες που τους πιέζουν και την ανάγκη τους να ακουστούν από έναν κόσμο ενηλίκων, που συχνά μοιάζει απόμακρος.

Ένα επεισόδιο για τη γενιά που παλεύει να βρει τον βηματισμό της. Για τα συναισθήματα που ζητούν διέξοδο. Και για μια κοινωνία που καλείται να ακούσει – πριν η σιωπή γίνει συνήθεια.

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Αλέξανδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: No Names Filming Team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

«MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:40

#MegaStories

