Ο νοτιοκορεάτης πρώην πρόεδρος Γιουν Σοκ Γελ άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη επειδή είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024, που πάντως δεν είχε αντέξει παρά μερικές ώρες, ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη οι συνήγοροί του (σε πρώτο πλάνο στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kim Hong-Ji/Pool, επάνω, ο Γιουν Σοκ Γελ).

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης το 2024

«Εκτιμάμε ότι είναι ευθύνη μας να αναφερθούμε με σαφήνεια στα προβλήματα που εγείρει η απόφαση αυτή, όχι μόνο στα αρχεία του δικαστηρίου, αλλά και μπροστά στην κρίση της Ιστορίας», επιχειρηματολόγησε η ομάδα των δικηγόρων του κ. Γιουν στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Ο Γιουν Σοκ Γελ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024.

Απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά την απόπειρά του να ελέγξει το κοινοβούλιο στο οποίο κυριαρχεί η αντιπολίτευση, κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και στέλνοντας στρατεύματα να περικυκλώσουν το κτίριο.

Την Πέμπτη, ο δικαστής Τζι Κου-γιουν δήλωσε ότι έκρινε τον Γιουν ένοχο για εξέγερση, επειδή κινητοποίησε στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε μια παράνομη απόπειρα να καταλάβει τη φιλελεύθερη Εθνοσυνέλευση, να συλλάβει πολιτικούς και να εδραιώσει την ανεξέλεγκτη εξουσία για «σημαντικό» χρονικό διάστημα.

Πρόταση θανατικής ποινής

Ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει τη θανατική ποινή του, λέγοντας ότι οι ενέργειές του αποτελούσαν απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και άξιζαν την έσχατη τιμωρία.

Η Σεούλ δεν έχει εκτελέσει κανέναν κατάδικο σε θάνατο από το 1997, παγιώνοντας ένα de facto μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, εν μέσω εκκλήσεων για την κατάργησή της.