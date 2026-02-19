newspaper
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:53

Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεόλ, κρίθηκε ένοχος για την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024. 

Ο Γιουν απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά την απόπειρά του να υπερνικήσει το κοινοβούλιο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και στέλνοντας στρατεύματα να περικυκλώσουν το κοινοβούλιο. 

Την Πέμπτη, ο δικαστής Τζι Κου-γιουν δήλωσε ότι έκρινε τον Γιουν ένοχο για εξέγερση, επειδή κινητοποίησε στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε μια παράνομη απόπειρα να καταλάβει τη φιλελεύθερη Εθνοσυνέλευση, να συλλάβει πολιτικούς και να εδραιώσει την ανεξέλεγκτη εξουσία για «σημαντικό» χρονικό διάστημα. 

Ένας ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει την θανατική ποινή για τον Γιουν, λέγοντας ότι οι ενέργειές του αποτελούσαν απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και άξιζαν την έσχατη τιμωρία. 

Η Σεούλ δεν έχει εκτελέσει κανέναν κατάδικο σε θάνατο από το 1997, σε μια κατάσταση που θεωρείται ευρέως ως de facto μορατόριουμ για την θανατική ποινή, εν μέσω εκκλήσεων για την κατάργησή της. 

Καθώς ο Γιουν έφτασε στο δικαστήριο, εκατοντάδες αστυνομικοί παρακολουθούσαν προσεκτικά τους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό συγκρότημα, οι φωνές τους να υψώνονται καθώς το λεωφορείο της φυλακής που τον μετέφερε περνούσε μπροστά τους. 

Οι επικριτές του Γιουν συγκεντρώθηκαν επίσης κοντά, απαιτώντας την θανατική ποινή. 

Επιπτώσεις του στρατιωτικού νόμου  

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης και επέβαλε ποινές σε αρκετούς πρώην στρατιωτικούς και αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιβολή του διατάγματος στρατιωτικού νόμου του Γιουν, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ Χιουν, ο οποίος καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε στον σχεδιασμό του μέτρου και την κινητοποίηση των δυνάμεων. 

Ο Γιουν, ένας ακραίος συντηρητικός, υπερασπίστηκε το διάταγμα στρατιωτικού νόμου ως απαραίτητο για να εμποδίσει τους φιλελεύθερους, τους οποίους χαρακτήρισε «αντικρατικές» δυνάμεις, να παρεμποδίσουν την ατζέντα του με τη νομοθετική τους πλειοψηφία. 

Το διάταγμα διήρκεσε περίπου έξι ώρες πριν αρθεί, αφού ορισμένοι βουλευτές κατάφεραν να σπάσουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό και ψήφισαν ομόφωνα την άρση του μέτρου. 

Ο Γιουν τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 14 Δεκεμβρίου 2024, μετά την άσκηση μομφής από τους βουλευτές, και απομακρύνθηκε επίσημα από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025 με ομόφωνη ψήφο 8-0, ξεκινώντας έτσι τις νομικές του περιπέτειες. 

Βρίσκεται υπό κράτηση από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές δίκες, με την κατηγορία της εξέγερσης να επισύρει την πιο αυστηρή ποινή. 

Τον περασμένο μήνα, ο Γιουν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για αντίσταση κατά της σύλληψης, πλαστογράφηση της διακήρυξης στρατιωτικού νόμου και παράκαμψη της νόμιμης πλήρους συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από την αναγγελία του μέτρου. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Νότιας Κορέας αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αν και οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ποινή δεν είναι πιθανό να αλλάξει. 

 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά
Στη Μυτιλήνη 19.02.26

Μυτιλήνη: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που φέρεται να φωνάζει σε παιδιά

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναφέρει ότι δόθηκε οδηγία για τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε γραφείο εκπαίδευσης εν αναμονή της ολοκλήρωσης ΕΔΕ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κιβωτός του Κόσμου: Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο
Για εννέα πράξεις 19.02.26

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το δικαστήριο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο

Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση για την Κιβωτό - Αναμένεται η απόφαση για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή για κάθε κατηγορούμενο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
