Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024.

Ο Γιουν απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά την απόπειρά του να υπερνικήσει το κοινοβούλιο που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και στέλνοντας στρατεύματα να περικυκλώσουν το κοινοβούλιο.

Την Πέμπτη, ο δικαστής Τζι Κου-γιουν δήλωσε ότι έκρινε τον Γιουν ένοχο για εξέγερση, επειδή κινητοποίησε στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε μια παράνομη απόπειρα να καταλάβει τη φιλελεύθερη Εθνοσυνέλευση, να συλλάβει πολιτικούς και να εδραιώσει την ανεξέλεγκτη εξουσία για «σημαντικό» χρονικό διάστημα.

Ένας ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει την θανατική ποινή για τον Γιουν, λέγοντας ότι οι ενέργειές του αποτελούσαν απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και άξιζαν την έσχατη τιμωρία.

Η Σεούλ δεν έχει εκτελέσει κανέναν κατάδικο σε θάνατο από το 1997, σε μια κατάσταση που θεωρείται ευρέως ως de facto μορατόριουμ για την θανατική ποινή, εν μέσω εκκλήσεων για την κατάργησή της.

Καθώς ο Γιουν έφτασε στο δικαστήριο, εκατοντάδες αστυνομικοί παρακολουθούσαν προσεκτικά τους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό συγκρότημα, οι φωνές τους να υψώνονται καθώς το λεωφορείο της φυλακής που τον μετέφερε περνούσε μπροστά τους.

Οι επικριτές του Γιουν συγκεντρώθηκαν επίσης κοντά, απαιτώντας την θανατική ποινή.

Επιπτώσεις του στρατιωτικού νόμου

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης και επέβαλε ποινές σε αρκετούς πρώην στρατιωτικούς και αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιβολή του διατάγματος στρατιωτικού νόμου του Γιουν, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ Χιουν, ο οποίος καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε στον σχεδιασμό του μέτρου και την κινητοποίηση των δυνάμεων.

Ο Γιουν, ένας ακραίος συντηρητικός, υπερασπίστηκε το διάταγμα στρατιωτικού νόμου ως απαραίτητο για να εμποδίσει τους φιλελεύθερους, τους οποίους χαρακτήρισε «αντικρατικές» δυνάμεις, να παρεμποδίσουν την ατζέντα του με τη νομοθετική τους πλειοψηφία.

Το διάταγμα διήρκεσε περίπου έξι ώρες πριν αρθεί, αφού ορισμένοι βουλευτές κατάφεραν να σπάσουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό και ψήφισαν ομόφωνα την άρση του μέτρου.

Ο Γιουν τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 14 Δεκεμβρίου 2024, μετά την άσκηση μομφής από τους βουλευτές, και απομακρύνθηκε επίσημα από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025 με ομόφωνη ψήφο 8-0, ξεκινώντας έτσι τις νομικές του περιπέτειες.

Βρίσκεται υπό κράτηση από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές δίκες, με την κατηγορία της εξέγερσης να επισύρει την πιο αυστηρή ποινή.

Τον περασμένο μήνα, ο Γιουν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για αντίσταση κατά της σύλληψης, πλαστογράφηση της διακήρυξης στρατιωτικού νόμου και παράκαμψη της νόμιμης πλήρους συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από την αναγγελία του μέτρου.

Ο πρώην Πρόεδρος της Νότιας Κορέας αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αν και οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ποινή δεν είναι πιθανό να αλλάξει.