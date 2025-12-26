Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά 10ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζήτησε την Παρασκευή ποινή φυλάκισης 10 ετών για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ με την κατηγορία της απόπειρας παρεμπόδισης της σύλληψής του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον ανατραπέντα πρόεδρο ότι προσπάθησε να εμποδίσει τους ανακριτές που ήθελαν να τον συλλάβουν τον Ιανουάριο, οχυρώνοντας τον εαυτό του μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Η ζητηθείσα ποινή 10 ετών ήταν η πρώτη ποινή φυλάκισης που ζήτησαν οι ειδικοί εισαγγελείς για τις πολλαπλές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Γιουν.

«Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έπρεπε να προστατεύει το σύνταγμα και να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, καταχράστηκε την εξουσία του και έβλαψε το κοινό», δήλωσε ένας εισαγγελέας σε ένα βίντεο της δίκης πριν υποβάλει το αίτημα για την ποινή.

«Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ούτε έχει δείξει μεταμέλεια προς το κοινό, αλλά αντίθετα προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη στους βοηθούς του», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Πέρα από την κατηγορία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γιουν δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να συγκαλέσει όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πριν ανακοινώσει το στρατιωτικό νόμο στο κοινό και διέδωσε ψευδείς πληροφορίες στους ανταποκριτές των ξένων μέσων ενημέρωσης.

Το Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ θα εκδώσει απόφαση για την υπόθεση στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Γιουν, 65 ετών, διώκεται σε ξεχωριστή δίκη με την κατηγορία της εξέγερσης και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ενδεχομένως θανατική ποινή, εάν καταδικαστεί.

Εν τω μεταξύ, ένας ειδικός εισαγγελέας που ερευνά τη σύζυγό του, Κιμ Κον Χι, για υποτιθέμενη δωροδοκία και χειραγώγηση μετοχών, κατηγόρησε τον Γιουν την Παρασκευή για υποτιθέμενη παραβίαση του νόμου περί εκλογών δημοσίων λειτουργών.

Ο Γιουν αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.