Η ειδική ομάδα εισαγγελέων για την άσκηση ποινικών διώξεων στη Νότια Κορέα συνέταξε σήμερα αίτημα για την προφυλάκιση του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ με κατηγορίες που σχετίζονται με εξέγερση, όταν ο ίδιος κήρυξε στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του αρμόδιου εισαγγελικού γραφείου.

Ο Γιουν είναι αντιμέτωπος με ποινική δίκη, ενώ είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο, αφού αντιστάθηκε στις αρχές που προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Ωστόσο, αποφυλακίστηκε μετά από 52 ημέρες για λόγους νομικής τεχνοκρατικής φύσης.

«Το αίτημα προφυλάκισης σχετίζεται με κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας και παρεμπόδισης της δικαιοσύνης», σύμφωνα με μία ανακοίνωση των ειδικών εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση.

