Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ αποτελεί πλέον παρελθόν για την πολιτική σκηνή της χώρας.

Μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στη χώρα, στις 3 Δεκεμβρίου, σήμερα 204 από τους 300 βουλευτές της Νότιας Κορέας ψήφισαν υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου.

Το αποτέλεσμα οδήγησε χιλιάδες Νοτιοκορεάτες να ξεχυθούν στους δρόμους της Σεούλ και να πανηγυρίζουν.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει»

Καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, η Σιμ Χι Σον εθεάθη να σκουπίζει τα δάκρυά της.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που το νομοσχέδιο πέρασε. Είναι μια ανακούφιση που δεν θα χρειάζεται πλέον να βγαίνουμε για να διαμαρτυρηθούμε στο κρύο», δήλωσε η 40χρονη φυσικοθεραπεύτρια.

«Ταυτόχρονα, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για να ολοκληρωθεί η αποπομπή του. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε», είπε.

Ανάμεσα στο πλήθος που ζητωκραύγαζε ήταν και ο 77χρονος Lee Seung-bang, ο οποίος σήκωνε τις γροθιές του στον αέρα.

Πάλευε κι αυτός να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Η κορεατική πολιτική θα βελτιωθεί μετά τη σημερινή ημέρα», είπε μιλώντας στο BBC.

Δείτε βίντεο:

A scene of celebration outside South Korea’s parliament building after lawmakers passed Yoon’s impeachment bill. pic.twitter.com/jrLH8Ofa0i — Hawon Jung (@allyjung) December 14, 2024

DAY6 – HAPPY to celebrate the impeachment of current president of South Korea 🙌 pic.twitter.com/34YQi1N4ya — TheBaddestWitches ໒꒱ (@95GIZIBE) December 14, 2024

I watched Wicked for two hours and South Korea just impeached Yoon 😭 https://t.co/M0UKsnVxo2 — ulric 🧦🇵🇭 (@ArrakeenFool) December 14, 2024

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη Νότια Κορέα μέχρι τέλους»

Σε μια πρώτη αντίδραση ο ίδιος δήλωσε ότι «σταματά προσωρινά το ταξίδι» αλλά «δεν θα τα παρατήσει».

«Αν και σταματάω για την ώρα, το ταξίδι προς το μέλλον που κάνω τα τελευταία δυόμισι χρόνια δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει. Ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Θα λάβω σοβαρά υπόψιν την κριτική σας, τον έπαινο και τη στήριξη και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη χώρα μέχρι τέλους».

Νότια Κορέα: Καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός

Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν τελικά θα εγκρίνει ή όχι την αποπομπή του Γιουν, ενώ η επίδοση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο γραφείο του Γιουν σηματοδοτεί την αναστολή της εξουσίας του ως προέδρου. Ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου της χώρας.

«Θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις και τις προσπάθειες για τη σταθερή λειτουργία των κρατικών υποθέσεων», δήλωσε ο Χαν Ντουκ-σου μετά την ψήφιση της ψηφοφορίας στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας Χαν Ντονγκ-χουν δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ.

Παρά το κάλεσμα μερικών βουλευτών του κόμματος για την παραίτησή του, ο Χαν δήλωσε ότι θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του.