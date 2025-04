Eνας Αμερικανός οπλισμένος με μαχαίρι κατέλαβε προσωρινά ένα μικρό αεροσκάφος της εταιρείας Tropic Air στο Μπελίζ, τραυματίζοντας τρεις ταξιδιώτες προτού πέσει νεκρός από τα πυρά επιβάτη, όπως μεταδίδει το ABC News (στην ένθετη φωτογραφία από το Χ, @nypost, επάνω, ο αεροπειρατής).

A knife-wielding man reportedly attempted to hijack a Tropicair flight in Belize this morning. The flight was met by a large emergency response upon landing in Belize City. We are closely following this story for updates. https://t.co/C2DbdxR0c9 pic.twitter.com/cGjPWgKAZv

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου που επικαλείται την αστυνομία, ο αεροπειρατής ζητούσε τον ανεφοδιασμό του αεροσκάφους για να μεταβεί σ’ άλλη χώρα.

Τον αεροπειρατή πυροβόλησε επιβάτης, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

.@MattRiversABC reports on the dramatic scene that unfolded on a runway in Belize when a U.S. citizen allegedly attempted to hijack a small plane at knife point, demanding to be taken out of the country. The suspect was killed by another passenger with a licensed gun. pic.twitter.com/II0JiJWMuV

— World News Tonight (@ABCWorldNews) April 17, 2025