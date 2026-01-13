Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζήτησε την Τρίτη την επιβολή της θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ με την κατηγορία ότι οργάνωσε εξέγερση κατά τη διάρκεια της σύντομης επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

Το έγκλημα αυτό επισύρει αυστηρή τιμωρία σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τη θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης, αν και η χώρα δεν έχει εκτελέσει θανατική ποινή εδώ και δεκαετίες.

Στην τελική αγόρευση στο Κεντρικό Δικαστήριο της Σεούλ, ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι οι ανακριτές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός σχεδίου που φέρεται να κατευθύνθηκε από τον Γιουν και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-Χιουν, και χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2023, με σκοπό να διατηρήσει τον Γιουν στην εξουσία.

«Ο Γιουν… ισχυρίζεται ότι επέβαλε στρατιωτικό νόμο έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά ο αντισυνταγματικός και παράνομος στρατιωτικός νόμος έκτακτης ανάγκης υπονόμευσε τη λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης και της Εκλογικής Επιτροπής… καταστρέφοντας στην πραγματικότητα τη φιλελεύθερη δημοκρατική συνταγματική τάξη», δήλωσε ο εισαγγελέας στις τελικές αγορεύσεις. «Ο κατηγορούμενος δεν έχει εκφράσει ειλικρινή μεταμέλεια για το έγκλημα… ούτε έχει ζητήσει συγγνώμη από τον λαό».

Ο Γιουν, 65 ετών, αρνείται τις κατηγορίες.

Υποστηρίζει ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου ήταν εντός των εξουσιών του ως προέδρου και ότι η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την παρεμπόδιση της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για την υπόθεση τον Φεβρουάριο. Η ποινή που ζητούν οι εισαγγελείς δεν επιβάλλεται πάντα στα δικαστήρια της Νότιας Κορέας.

Παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος

Σε προηγούμενη δικαστική υπόθεση το 1995-1996, όταν οι πρώην πρόεδροι της Νότιας Κορέας Τσουν Ντου-Χουάν και Ρο Τάε-Γου κατηγορήθηκαν για εξέγερση, οι εισαγγελείς ζήτησαν τη θανατική ποινή και ισόβια κάθειρξη για τον Τσουν και τον Ρο αντίστοιχα.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε τη θανατική ποινή στον Τσουν και ποινή φυλάκισης 22,5 ετών στον Ρο, πριν το εφετείο αναθεωρήσει την ποινή σε ισόβια κάθειρξη για τον Τσουν και ποινή φυλάκισης 17 ετών για τον Ρο.

Και οι δύο έλαβαν προεδρική χάρη μετά από περίπου δύο χρόνια φυλάκισης. Η Νότια Κορέα επέβαλε για τελευταία φορά θανατική ποινή το 2016, αλλά δεν έχει εκτελέσει κανέναν από το 1997.

Το γραφείο του προέδρου Λι Τζέ Μιουνγκ, ο οποίος εξελέγη μετά την ανατροπή του Γιουν πέρυσι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «πιστεύει ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί… σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές και τα δημόσια πρότυπα».