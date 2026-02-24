magazin
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν – Δύο δεκαετίες πάλευε με τη διπολική διαταραχή
Θλίψη 24 Φεβρουαρίου 2026, 12:02

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν – Δύο δεκαετίες πάλευε με τη διπολική διαταραχή

Ο γνωστός ηθοποιός και ετεροθαλής αδερφός του Ντέιβιντ Καραντάιν, Ρόμπερτ, αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του θεάματος η είδηση ότι ο Ρόμπερτ Καραντάιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 71 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός -γνωστός μέσα από την ταινία Revenge of the Nerds και τη σειρά Lizzie McGuire- αυτοκτόνησε την Κυριακή, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του, μετά από μια μάχη δύο δεκαετιών με τη διπολική διαταραχή.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, θείου και αδελφού, Ρόμπερτ Καραντάιν. Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν ένας φάρος φωτός για όλους όσοι τον γνώριζαν. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και επιθυμούμε να τιμήσουμε τον γενναίο αγώνα που έδωσε επί σχεδόν είκοσι χρόνια με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε η πορεία του να φωτίσει το πρόβλημα και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες» ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του στο Deadline.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robert Carradine (@therobertcarradine)

«Θέλουμε ο κόσμος να το γνωρίζει· δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό. Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να γιορτάσω την πανέμορφη ψυχή του. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και θα μας λείπει κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε παρηγοριά στο πόσο αστείος μπορούσε να γίνει, στη σοφία του, καθώς και στην απόλυτη αποδοχή και ανεκτικότητα που έδειχνε προς τους άλλους. Αυτός ήταν ο μικρός μου αδελφός» ολοκλήρωσε η ανακοίνωση.

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1954 στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε μέσα στη γνωστή οικογένεια της βιομηχανίας του θεάματος, τους Καραντάιν. Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο θα το κάνει στην επιτυχημένη σειρά γουέστερν Bonaza προτού κλείσει τα 18 του χρόνια, ενώ το 1972 θα μεταπηδήσει και στη μεγάλη οθόνη.

Σε αυτά τα περίπου 50 χρόνια, ο αγαπημένος ηθοποιός θα παίξει σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, χωρίς ποτέ να κάνει τη μεγάλη επιτυχία – όπως ο ετεροθαλής αδερφός του Ντέιβιντ Καραντάιν.

Οι καλύτερες στιγμές του ήταν στο φιλμ Revenge of the Nerds και στη σειρά Lizzie McGuire, όπου θα υποδυθεί τον πατέρα της Χίλαρι Νταφ.

Μάλιστα η 38χρονη ηθοποιός, με μια ανάρτηση της στο Instagram, εξέφρασε τη θλίψη της για την είδηση.

«Αυτό πονάει. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτή την αλήθεια για έναν παλιό σου φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στα γυρίσματα της σειράς  Lizzie McGuire και ένιωθα πάντα προστατευμένη από τους τηλεοπτικούς μου γονείς. Θα τους είμαι πάντα ευγνώμων για αυτό. Η καρδιά μου ειναί μαζί του, την οικογένειά του και όσους τον αγαπούσαν».

