Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν στη Μόσχα αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, εξαιτίας της «πυροδότησης άγνωστου (εκρηκτικού) μηχανισμού» από «εγκληματία» που επίσης σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Αγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία» και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός»
Russian media report an explosion near Savyolovskaya train station in northeast Moscow shortly after midnight.
According to initial information, an unidentified man approached a traffic police patrol car, after which an explosive device detonated. One traffic police officer was… pic.twitter.com/OYK6JiDJGZ
— Brian McDonald (@BrianMcDonald_7) February 23, 2026
«Περί τις 00:05 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα», και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.
«Ο δράστης πέθανε επιτόπου», πρόσθεσε 45 λεπτά αργότερα, διευκρινίζοντας ότι αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται.
BREAKING 🚨 Explosion near train station in Moscow kills one police officer, wounds two others, local authorities say pic.twitter.com/Yr5Q47UDgD
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 23, 2026
Στην αρχική ανακοίνωση, το μοσχοβίτικο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο «κακοποιός» διέφυγε, προτού ανασκευάσει στη δεύτερη, σημειώνοντας πως έπειτα από «επιτόπια εξέταση», και αφού μελετήθηκε υλικό «από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης», εντοπίστηκε νεκρός.
Ποινικός φάκελος
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους της ρωσικής πρωτεύουσας.
🇷🇺⚡A traffic officer was kiIIed in Moscow after an individual threw an explosive device underneath the patrol vehicle.
His partner was injured in the blast and reports seeing the individual record the scene before fleeing.
These are the people they want us to negotiate with…… pic.twitter.com/qBsJTsWJJh
— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) February 23, 2026
Η ρωσική επιτροπή έρευνας έκανε γνωστό πως άνοιξε ποινικό φάκελο για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
- Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
- Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
- Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
- Μεξικό: Ο ρόλος μιας από τις ερωμένες του Ελ Μέντσο στον εντοπισμό και την εξόντωσή του
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κερδισμένοι – χαμένοι
- Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
- Πώς η ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις