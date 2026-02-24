Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν στη Μόσχα αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, εξαιτίας της «πυροδότησης άγνωστου (εκρηκτικού) μηχανισμού» από «εγκληματία» που επίσης σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία» και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός»

Russian media report an explosion near Savyolovskaya train station in northeast Moscow shortly after midnight. According to initial information, an unidentified man approached a traffic police patrol car, after which an explosive device detonated. One traffic police officer was… pic.twitter.com/OYK6JiDJGZ — Brian McDonald (@BrianMcDonald_7) February 23, 2026

«Περί τις 00:05 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (…) που έκαναν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα», και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

«Ο δράστης πέθανε επιτόπου», πρόσθεσε 45 λεπτά αργότερα, διευκρινίζοντας ότι αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται.

BREAKING 🚨 Explosion near train station in Moscow kills one police officer, wounds two others, local authorities say pic.twitter.com/Yr5Q47UDgD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 23, 2026

Στην αρχική ανακοίνωση, το μοσχοβίτικο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο «κακοποιός» διέφυγε, προτού ανασκευάσει στη δεύτερη, σημειώνοντας πως έπειτα από «επιτόπια εξέταση», και αφού μελετήθηκε υλικό «από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης», εντοπίστηκε νεκρός.

Ποινικός φάκελος

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους της ρωσικής πρωτεύουσας.

🇷🇺⚡A traffic officer was kiIIed in Moscow after an individual threw an explosive device underneath the patrol vehicle. His partner was injured in the blast and reports seeing the individual record the scene before fleeing. These are the people they want us to negotiate with…… pic.twitter.com/qBsJTsWJJh — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) February 23, 2026

Η ρωσική επιτροπή έρευνας έκανε γνωστό πως άνοιξε ποινικό φάκελο για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

Πηγή: ΑΠΕ