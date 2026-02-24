Αμείλικτη χιονοθύελλα με σφοδρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης κήρυξαν λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατ. Ακτής) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν το χιόνι από τα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους.

Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης

ICYMI: the Northeast has been slammed by a historic blizzard. 🥶 The images are crazy! More than 10,000 flights have been canceled. pic.twitter.com/hwOTpzahdx — Erica Simon (@EricaOnABC13) February 24, 2026

Ανεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χλμ./ώρα (80 mph) σε συνδυασμό με πυκνή χιονόπτωση έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Αϊλαντ και τη Μασαχουσέτη.

Οι συνθήκες αυτές προκάλεσαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.

Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων για το Νιου Τζέρσεϊ, την περιοχή της Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης.

New York restricts travel to emergencies as major winter storm nears: ‘The worst is still ahead’ A powerful snowstorm is set to slam the US East Coast, putting 54 million people in its path a month after a deadly storm killed more than 100; states declared emergencies, thousands… pic.twitter.com/EhP73X4rPk — Ynet Global (@ynetnews) February 23, 2026

Αν και ορισμένες έχουν πλέον αρθεί, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τους δρόμους.

Τουλάχιστον 60 εκ. χιονιού

Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, μετέδωσε το CBS News New York.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, τουλάχιστον 50 εκ. χιονιού είχαν καταγραφεί στο Σέντραλ Παρκ, ενώ περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς έφτασαν περίπου τα 51 εκ. Στο Λονγκ Αϊλαντ και το Σέντραλ Αϊσλιπ καταγράφηκαν 79 εκ, ενώ πολλές περιοχές στο Νιου Τζέρσεϊ μέτρησαν τουλάχιστον 60 εκ. χιονιού.

From a blinding whiteout in NYC, to up to two feet in Boston, a record-breaking bomb cyclone blizzard has paralyzed cities. Heavy snow and damaging winds knocked out power to hundreds of thousands in the East. @MattRiversABC is on the scene in Boston. https://t.co/sLU95IbO5U pic.twitter.com/bd3ZTdAG8M — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 24, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης.

Ακύρωσε τα μαθήματα στα σχολεία τη Δευτέρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιλάμβανε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στην πόλη, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

BREAKING 🚨: A massive snowstorm is hitting New York and the northeastern United States. A state of emergency has been declared in the city. Stay safe guys . pic.twitter.com/Td5uvs1Ypk — UFO Hunter (@iamufohunter) February 24, 2026

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάμντανι.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ λόγω της χιονοθύελλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για τμήματα της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς. «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα. Είναι μία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», δήλωσε.

Ο δήμαρχος της Βοστώνης Μισέλ Γου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη.

Η απαγόρευση μετακινήσεων στο Ρόουντ Αϊλαντ θα παραμείνει σε ισχύ, ενώ η κατάσταση θα επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι.

Χωρίς ρεύμα

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονταν χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασσαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Driving in an intense snowstorm, when you still have to get to work! Yes some of us don’t always have the luxury of calling in due to bad weather! Winter vibes! pic.twitter.com/UOwWCMI8ir — AllieJade (@AllieJade1) February 21, 2026

Το ΝΒC μετέδωσε ότι περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αρχές στο Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Ακυρώσεις πτήσεων

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της χιονοκαταιγίδας σε Ν. Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

Millions of people woke up to a fresh blanket of snow covering just about everything as a massive snowstorm hit the Northeast. https://t.co/UrK9L7cvGx pic.twitter.com/vZgb2yFfZw — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Η Delta ανακοίνωσε ακυρώσεις σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης. Η American Airlines δήλωσε ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση των δρομολογίων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάνω από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware. Για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις.

