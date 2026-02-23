Συναγερμός έχει σημάνει σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ, μετά από σφοδρή χιονοθύελλα που σάρωσε τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες αργά την Κυριακή, προκαλώντας απαγόρευση κυκλοφορίας.

Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα εκδόθηκαν για τη Νέα Υόρκη και το Λονγκ Άιλαντ, τη Βοστώνη και τις παράκτιες περιοχές στο Ντέλαγουερ, το Μέριλαντ, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Ντέλαγουερ, το Ρόουντ Άιλαντ, το Κονέκτικατ και τη Μασαχουσέτη.

Η NWS ανέφερε ότι σχεδόν 54 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας, καθώς αξιωματούχοι σε όλη την περιοχή προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια.

Εν τω μεταξύ, η ορατότητα σε πολλές περιοχές αναμενόταν να είναι 400 μέτρα ή λιγότερο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Το χιόνι αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει τη Νέα Υόρκη

Η καταιγίδα είχε ήδη αρχίσει να πλήττει τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής.

Οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από την κοντινή περιοχή του Μπρούκλιν εν μέσω επιδεινούμενης ορατότητας.

Middleboro, Mass at 610AM First, Absolutely BONKERS out there. Lake effect without the lake. Second, after several measurements Im going with between 9 and 10 inches. Confidence level?? Yeah, right. LOLOL Third, On the 2nd video I did miss people but Y’all know who you R pic.twitter.com/D8HOAQQXkS — Maines Abominable SnowBART (@MESNOWman1) February 23, 2026

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι διέταξε την απαγόρευση των μετακινήσεων εκτός έκτακτης ανάγκης σε όλους τους δρόμους από τις 9 μ.μ. της Κυριακής έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Η Νέα Υόρκη δεν έχει αντιμετωπίσει καταιγίδα αυτής της κλίμακας την τελευταία δεκαετία», είπε.

Οι αναφορές ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι σε ομάδες κοινωνικής πρόνοιας παρότρυναν τους άστεγους της Νέας Υόρκης να πάνε σε καταφύγια και κέντρα θέρμανσης.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν σε όλη τη χώρα την Κυριακή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you’ll be telling your children and grandchildren about. We’re going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

Οι θεατρικές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν, ενώ σχολεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα έκλεισαν τη Δευτέρα.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Νιου Τζέρσεϊ

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο κυβερνήτης Μίκι Σέριλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το μεσημέρι της Κυριακής, απελευθερώνοντας κεφάλαια και επιτρέποντας την ανάπτυξη πόρων για την αντιμετώπιση της καιρικής κρίσης.

«Αναμένουμε χιονοθύελλα, έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους σε όλη την πολιτεία – καθώς και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές», έγραψε στο X.

Η Βοστώνη διέταξε το κλείσιμο των δημόσιων σχολείων και των δημοτικών κτιρίων τη Δευτέρα.

🚨🇺🇸 Major Winter Storm New York Incredible footage from FDR Drive shows whiteout conditions occurring in New York. A citywide lockdown is currently in place until Monday 12pm, as the powerful system passes over the state. pic.twitter.com/ICHrIZd5bF — Chyno News (@ChynoNews) February 23, 2026

«Ζητάμε από όλους να κάνουν σχέδια εκ των προτέρων, να παραμείνουν ασφαλείς και ζεστοί και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους για να βοηθήσουν τα δημόσια έργα και τις προσπάθειες δημόσιας ασφάλειας», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης Μισέλ Γου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν επίσης για διακοπές ρεύματος λόγω της έντονης χιονόπτωσης και των ισχυρών ανέμων.