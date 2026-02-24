Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πόλη Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της νότιας Ουκρανίας, τραυμάτισαν πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, έκρηξη από τα ρωσικά πλήγματα).
«Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης», αναφέρουν ουκρανικές πηγές
Zaporizhzhia is under massive attack right now💔 pic.twitter.com/bRvIqmYNl0
— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) February 23, 2026
Τα πλήγματα καταγράφτηκαν αργά χθες Δευτέρα σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης, παραμονή της 4ης επετείου του πολέμου που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου 2022.
«Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Telegram.
Ρωσικό drone έπεσε σε κτίριο εργοστασίου κοντά σε 9ώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα και κοντινές κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Aλλο πλήγμα κοντά σε πολυκατοικίες προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα σταθμευμένα σε αυλή, πρόσθεσε.
Συνεχή πλήγματα
Διαβεβαίωσε ότι ανέπτυξε ομάδες και υλικό για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την αποτίμηση των ζημιών.
Η Ζαπορίζια, βιομηχανική πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους.
Χθες Δευτέρα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια και στην Οδησσό, κατά τις αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
- Λεωφόρος Κηφισού: Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου που βούτηξε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο
- Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
- Ο Παναμάς παίρνει τον έλεγχο δυο λιμανιών του από τη CK Hutchison – Ικανοποίηση στις ΗΠΑ και οργή στην Κίνα
- ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες – Νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Ακυρώσεις πτήσεων
- Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
- Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
- Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις