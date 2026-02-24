Πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πόλη Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της νότιας Ουκρανίας, τραυμάτισαν πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, έκρηξη από τα ρωσικά πλήγματα).

«Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης», αναφέρουν ουκρανικές πηγές

Zaporizhzhia is under massive attack right now💔 pic.twitter.com/bRvIqmYNl0 — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) February 23, 2026

Τα πλήγματα καταγράφτηκαν αργά χθες Δευτέρα σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης, παραμονή της 4ης επετείου του πολέμου που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Telegram.

Ρωσικό drone έπεσε σε κτίριο εργοστασίου κοντά σε 9ώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα και κοντινές κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Aλλο πλήγμα κοντά σε πολυκατοικίες προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα σταθμευμένα σε αυλή, πρόσθεσε.

Συνεχή πλήγματα

Διαβεβαίωσε ότι ανέπτυξε ομάδες και υλικό για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την αποτίμηση των ζημιών.

Η Ζαπορίζια, βιομηχανική πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους.

Χθες Δευτέρα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια και στην Οδησσό, κατά τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ