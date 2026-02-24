Με την ευκαιρία των εξήντα χρόνων της εκδοτικής του ζωής που γιορτάζει φέτος ο «Οικονομικός», αξίζει ν’ αναζητηθούν τα στοιχεία εκείνα που προσέδωσαν, σε μιαν εβδομαδιάτικη οικονομική εφημερίδα, την υπόσταση ενός αληθινού «θεσμού».

Δεν αρκεί βέβαια η μακροβιότητα: Βλέπουμε κακές συνήθειες κι απαράδεκτες προκαταλήψεις να κληρονομούνται, από γενηάς σε γενηά, χωρίς ποτέ να καθοσιώνονται από το χρόνο ή τη συνήθεια. Η διάρκεια και το έθος (σ.σ. έθιμο, συνήθεια, έξη) δεν νομιμοποιούν την ευτέλεια.

Στην περίπτωση του «Οικονομικού», η εξήγηση του σεβασμού που εμπνέει και της θέσης που κατέλαβε στο δημόσιο χώρο ανευρίσκονται ίσως στην αντικειμενικότητα με την οποία κατέγραψε τα φαινόμενα και τις εξελίξεις της οικονομικής ζωής του τόπου, εδώ και δυο γενηές. Και κάτι σημαντικό επίσης: Η αναφορά των νέων τάσεων —ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτές— και η προσπάθεια καθορισμού τολμηρών στόχων, κοινωνικών και οικονομικών. Χωρίς, βέβαια, να γίνονται πάντοτε δεκτές οι εισηγήσεις του.

Όταν όμως η θητεία μιας εφημερίδας αποδειχθεί ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο μέσα από δεκαετίες, ο ρόλος της προβιβάζεται, στη δημόσια συνείδηση, από την απλή ενημέρωση στην επικοινωνιακή αποστολή. Οι όποιοι ιδιοκτήτες, διευθυντές, συνεργάτες, παύουν πια να διαχειρίζονται ένα εργαλείο δημοσιογραφικό. Υπηρετούν ένα θεσμό. Η τωρινή σύνθεση των συνεργατών του «Οικονομικού», κάτω από τη σημερινή του διεύθυνση (σ.σ. εκδότης – διευθυντής ήταν τότε ο Γιάννης Μαρίνος και αρχισυντάκτης ο Δημ. Λ. Στεργίου), διατήρησε και ενίσχυσε τη θεσμική αυτή προσωπικότητά του: Θεσμός κριτικής ψύχραιμης, θεσμός συζήτησης και αναζήτησης. Που λειτουργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε κι εκείνοι ακόμη που διαφωνούν με τις θέσεις του «Οικονομικού» —διαφωνία σε εκτιμήσεις επικαίρων συμβάντων ή δεδομένη ιδεολογική διάσταση— να του αναγνωρίζουν την καλή πίστη και τις καλές προθέσεις.

Καθώς τώρα τα προβλήματα του εθνικού μας χώρου παίρνουν μεγαλύτερη οξύτητα, οι προσδοκίες για την υπεύθυνη κριτική παρέμβαση του «Οικονομικού» μεγεθύνονται αντίστοιχα. Πιστεύω πως ο «Οικονομικός» και η ομάδα των συνεργατών που τον στηρίζουν, θα ανταποκριθούν με ψυχραιμία και σωστή κρίση στο ρόλο που ανέλαβαν.

*Αυτό ήταν το άρθρο που είχε γράψει ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης ειδικά για το επετειακό τεύχος του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου 1987. Ο τίτλος του κειμένου του, στο πανηγυρικό τεύχος με το οποίο είχαν εορταστεί οι έξι δεκαετίες εκδοτικού βίου που είχε συμπληρώσει ο «Οικονομικός» του ΔΟΛ (1927-1987), ήταν ο ακόλουθος: «Σε αναζήτηση της ερμηνείας ενός αληθινού θεσμού».

Ο δημοσιογράφος και εκδότης Χρήστος Λαμπράκης, πρόεδρος και ιθύνων νους του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη επί σειράν δεκαετιών, γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1934 και απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2009.