Μια αιωνόβια δρυς έπεσε την ημέρα της Πεντηκοστής, στις δυτικές υπώρειες του Πάρνωνος, στον αρχαίο Οινούντα, όπου κείται το χωριό Βασσαράς. Ο αντίλαλος που ακούστηκε από τις γύρω βουνοπλαγιές και τις ρεματιές έλεγε: «Πάει, απέθανε η αρχόντισσα Παναγιώτα».





Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τους γονείς του

Πολλές φορές είδαμε την ομορφιά της, όταν μας περπατούσε με το περήφανο και σταθερό της βήμα, και πολλές φορές ακούσαμε τα τραγούδια της και τα μοιρολόγια της. Ο πλούσιος κάμπος του χωριού, ο Βράχος, το ιερό βουνό των Θεοδωρακοπουλαίων, ο Λύβερης με την αιωνόβια Πουρναριά, η Ποταμιά με την Παλιοπαναγιά, όπου επήγαινε τα παιδιά της να μαζέψουν ελιές και να θαυμάσουν τις άγιες μορφές της Βυζαντινής Τέχνης, τα Βέρροια με τα ελατοφορτωμένα βουνά τους, με τα κρύα νερά τους, με το αρχοντικό του πατέρα της και την χιλιόχρονη Πουρναριά μπροστά του, όλα αυτά τα μέρη ξανάλεγαν τον αντίλαλο περίλυπα: «Πάει, απέθανε η καλή μας αρχόντισσα Παναγιώτα».





Η Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου, το γένος Ιωάννου Παπαγγελή, παντρεύτηκε από 16 χρονών και έζησε δίπλα στον αγαπημένο της Νικόλα 77 ολόκληρα χρόνια. Έφερε στον κόσμο και ανάστησε 6 παιδιά: τον Γιώργο, τον Γιάννη, την Μαρία, την Αγγελική, τον Θεοφάνη και την Γιωργίτσα. Η ζωή της, γεμάτη χαρές και καημούς, έδωκε ένα απίθανο βάθος στην αγάπη της, στη φρόνησή της και την καλοσύνη της, που το έβλεπες χαραγμένο στο πρόσωπο και στη ματιά της.





Η οικογένεια Θεοδωρακόπουλου, ορμώμενη από το Βασαρά (Βασσαρά) Λακωνίας (εν μέσω των γονέων του, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος)

Όλα όσα ιστορούσε με τον λόγο της, και όλα όσα έπραττε, επήγαζαν από αυτό το βάθος, όπου ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Θεό και αισθάνεται δυνατός. Τα παραμύθια, οι ιστορίες, τα τραγούδια και τα μοιρολόγια, έτσι όπως τα έλεγε Εκείνη, σ’ έφερναν σ’ ένα αιώνιο παρόν, όπου ο κόσμος και ο θάνατος γίνονται ένα. Η αγάπη της προς τους ανθρώπους, η απεριόριστη καλοσύνη της, είχε ως κύριο έργο πάντοτε να δίδη και όχι να παίρνη, ό,τι και όπου μπορούσε. Δεν υπήρχε δικός και ξένος για την καλοσύνη της. Εξ άλλου, με τον καλό της λόγο εγνώριζε να παρηγορή και να παραστέκη σε κάθε πάσχοντα.





Οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου στην εβδομηκοστή επέτειο του γάμου τους, στο «Χίλτον», το 1966

Μια ακέραια μονάδα ζωής, η αρχόντισσα Παναγιώτα έκρυβε μέσα της έναν ψυχικό και πνευματικό πλούτο, που τον προσέφερε πάντοτε στον διπλανό της και τον στήριζε. Από το άγιο χώμα που σκεπάζει τώρα το θνητό της μέρος, θα βλέπη Εκείνη γύρω της τα αγαπημένα της αιώνια βουνά, «τα μεγαλεία του Θεού», όπως τα έλεγε, με τις αιώνιες δρυς και τα πανέμορφα έλατα, που το θρόισμά τους την έκανε πάντα να νιώθη ενωμένη με τον Θεό.





Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με την αδελφή του Αγγελική στο Οχάιο των ΗΠΑ το 1954 (ήταν η πρώτη φορά που τη συναντούσε μετά το 1921)

Αιώνια ας είναι η μνήμη της αρχόντισσας του χωριού Βασσαρά Παναγιώτας Νικολάου Θεοδωρακοπούλου.





*Νεκρολογία δημοσιευμένη στην έκτη σελίδα του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει την Τρίτη 19 Ιουνίου 1973 (ο συντάκτης της είχε υπογράψει απλώς με ένα Χ.).





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.6.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στην ίδια σελίδα και στην ίδια στήλη, των «Κοινωνικών», διαβάζουμε:

Την πολυαγαπημένη μας αρχόντισσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 93

θανούσαν εν Βασσαρά της Λακεδαίμονος, εκηδεύσαμεν την 18ην Ιουνίου. Ο σύζυγος: Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος. Τα τέκνα: Γεώργιος, Ιωάννης, Αγγελική και Θεοφάνης. Τα εγγόνια. Τα δισέγγονα.

Στην οικογένεια του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου (αυτός ήταν ο Γιάννης που αναφέρεται στη νεκρολογία, ένα από τα παιδιά του Νικολάου και της Παναγιώτας), εξέχοντος φιλοσόφου, πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού, αφιερώσαμε ένα άρθρο μας την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.





Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος στη γενέτειρά του, το Βασαρά (Βασσαρά) Λακωνίας

Το σημερινό μας άρθρο είναι κι αυτό αφιερωμένο στους Θεοδωρακοπουλαίους, κατεξοχήν δε στη μνήμη της αρχόντισσας Παναγιώτας και του γιου της Ιωάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη νύχτα της 19ης προς την 20ή Φεβρουαρίου 1981, σε ηλικία 81 ετών. Αναλυτικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Θεοδωρακόπουλου μπορείτε να βρείτε εδώ.





Στην κεντρική φωτογραφία εικονίζονται οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, ο Νικόλαος και η Παναγιώτα.