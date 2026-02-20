Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου: «Πάει, απέθανε η αρχόντισσα»
Ιστορικό Αρχείο 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:40

Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου: «Πάει, απέθανε η αρχόντισσα»

Όλα όσα ιστορούσε με τον λόγο της, και όλα όσα έπραττε, επήγαζαν από αυτό το βάθος, όπου ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Θεό και αισθάνεται δυνατός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Μια αιωνόβια δρυς έπεσε την ημέρα της Πεντηκοστής, στις δυτικές υπώρειες του Πάρνωνος, στον αρχαίο Οινούντα, όπου κείται το χωριό Βασσαράς. Ο αντίλαλος που ακούστηκε από τις γύρω βουνοπλαγιές και τις ρεματιές έλεγε: «Πάει, απέθανε η αρχόντισσα Παναγιώτα».


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τους γονείς του

Πολλές φορές είδαμε την ομορφιά της, όταν μας περπατούσε με το περήφανο και σταθερό της βήμα, και πολλές φορές ακούσαμε τα τραγούδια της και τα μοιρολόγια της. Ο πλούσιος κάμπος του χωριού, ο Βράχος, το ιερό βουνό των Θεοδωρακοπουλαίων, ο Λύβερης με την αιωνόβια Πουρναριά, η Ποταμιά με την Παλιοπαναγιά, όπου επήγαινε τα παιδιά της να μαζέψουν ελιές και να θαυμάσουν τις άγιες μορφές της Βυζαντινής Τέχνης, τα Βέρροια με τα ελατοφορτωμένα βουνά τους, με τα κρύα νερά τους, με το αρχοντικό του πατέρα της και την χιλιόχρονη Πουρναριά μπροστά του, όλα αυτά τα μέρη ξανάλεγαν τον αντίλαλο περίλυπα: «Πάει, απέθανε η καλή μας αρχόντισσα Παναγιώτα».


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τους γονείς του

Η Παναγιώτα Θεοδωρακοπούλου, το γένος Ιωάννου Παπαγγελή, παντρεύτηκε από 16 χρονών και έζησε δίπλα στον αγαπημένο της Νικόλα 77 ολόκληρα χρόνια. Έφερε στον κόσμο και ανάστησε 6 παιδιά: τον Γιώργο, τον Γιάννη, την Μαρία, την Αγγελική, τον Θεοφάνη και την Γιωργίτσα. Η ζωή της, γεμάτη χαρές και καημούς, έδωκε ένα απίθανο βάθος στην αγάπη της, στη φρόνησή της και την καλοσύνη της, που το έβλεπες χαραγμένο στο πρόσωπο και στη ματιά της.


Η οικογένεια Θεοδωρακόπουλου, ορμώμενη από το Βασαρά (Βασσαρά) Λακωνίας (εν μέσω των γονέων του, ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος)

Όλα όσα ιστορούσε με τον λόγο της, και όλα όσα έπραττε, επήγαζαν από αυτό το βάθος, όπου ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Θεό και αισθάνεται δυνατός. Τα παραμύθια, οι ιστορίες, τα τραγούδια και τα μοιρολόγια, έτσι όπως τα έλεγε Εκείνη, σ’ έφερναν σ’ ένα αιώνιο παρόν, όπου ο κόσμος και ο θάνατος γίνονται ένα. Η αγάπη της προς τους ανθρώπους, η απεριόριστη καλοσύνη της, είχε ως κύριο έργο πάντοτε να δίδη και όχι να παίρνη, ό,τι και όπου μπορούσε. Δεν υπήρχε δικός και ξένος για την καλοσύνη της. Εξ άλλου, με τον καλό της λόγο εγνώριζε να παρηγορή και να παραστέκη σε κάθε πάσχοντα.


Οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου στην εβδομηκοστή επέτειο του γάμου τους, στο «Χίλτον», το 1966

Μια ακέραια μονάδα ζωής, η αρχόντισσα Παναγιώτα έκρυβε μέσα της έναν ψυχικό και πνευματικό πλούτο, που τον προσέφερε πάντοτε στον διπλανό της και τον στήριζε. Από το άγιο χώμα που σκεπάζει τώρα το θνητό της μέρος, θα βλέπη Εκείνη γύρω της τα αγαπημένα της αιώνια βουνά, «τα μεγαλεία του Θεού», όπως τα έλεγε, με τις αιώνιες δρυς και τα πανέμορφα έλατα, που το θρόισμά τους την έκανε πάντα να νιώθη ενωμένη με τον Θεό.


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος μαζί με την αδελφή του Αγγελική στο Οχάιο των ΗΠΑ το 1954 (ήταν η πρώτη φορά που τη συναντούσε μετά το 1921)

Αιώνια ας είναι η μνήμη της αρχόντισσας του χωριού Βασσαρά Παναγιώτας Νικολάου Θεοδωρακοπούλου.


*Νεκρολογία δημοσιευμένη στην έκτη σελίδα του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει την Τρίτη 19 Ιουνίου 1973 (ο συντάκτης της είχε υπογράψει απλώς με ένα Χ.).


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.6.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στην ίδια σελίδα και στην ίδια στήλη, των «Κοινωνικών», διαβάζουμε:

Την πολυαγαπημένη μας αρχόντισσα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 93
θανούσαν εν Βασσαρά της Λακεδαίμονος, εκηδεύσαμεν την 18ην Ιουνίου. Ο σύζυγος: Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος. Τα τέκνα: Γεώργιος, Ιωάννης, Αγγελική και Θεοφάνης. Τα εγγόνια. Τα δισέγγονα.

Στην οικογένεια του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου (αυτός ήταν ο Γιάννης που αναφέρεται στη νεκρολογία, ένα από τα παιδιά του Νικολάου και της Παναγιώτας), εξέχοντος φιλοσόφου, πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού, αφιερώσαμε ένα άρθρο μας την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.


Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος στη γενέτειρά του, το Βασαρά (Βασσαρά) Λακωνίας

Το σημερινό μας άρθρο είναι κι αυτό αφιερωμένο στους Θεοδωρακοπουλαίους, κατεξοχήν δε στη μνήμη της αρχόντισσας Παναγιώτας και του γιου της Ιωάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη νύχτα της 19ης προς την 20ή Φεβρουαρίου 1981, σε ηλικία 81 ετών. Αναλυτικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Θεοδωρακόπουλου μπορείτε να βρείτε εδώ.


Στην κεντρική φωτογραφία εικονίζονται οι γονείς του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, ο Νικόλαος και η Παναγιώτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μπόρις Πάστερνακ: Αγώνας κατά του σύγχρονου Λεβιάθαν
Συγκλονιστική μαρτυρία 29.01.26

Μπόρις Πάστερνακ: Ήταν όντως άξιος του Νομπέλ Λογοτεχνίας;

Μονάχα τυφλωμένοι και βάρβαροι άνθρωποι —σ' οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν— είναι δυνατόν να διαβάσουν τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» σαν ένα αντικομμουνιστικό μανιφέστο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να... μαγεύει με τη φανέλα της Γκενκ και μετά το τελευταίο ματς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ δήλωσε έτοιμος να αρχίσει να σκοράρει και περισσότερο.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Τουρκία: Βυθίστηκε σε ναυπηγείο το «Sea Star Tilos» – Δραματική διάσωση του πληρώματος
Φόβοι για ρύπανση 20.02.26

Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Sea Star Tilos» εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα εκτελώντας το δρομολόγιο Φετίγιε - Ρόδος

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο