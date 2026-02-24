«Απίστευτα κουραστική ζωή μοναχού» – Ο Moby έχει να βγει ραντεβού πάνω από 10 χρόνια

Ο Moby παραδέχεται ότι η ερωτική του ζωή βρίσκεται σε αναμονή. Μετά από χρόνια πάλης με τον εθισμό, ο Moby έκοψε το αλκοόλ το 2008 και άλλαξε τη ζωή του. Σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ο 60χρονος μουσικός μίλησε ανοιχτά για τον μοναστικό τρόπο ζωής του και πώς αυτό έχει επηρεάσει την ερωτική του ζωή.

«Είμαι απίστευτα, κουραστικά… καλόγερος αυτή τη στιγμή», είπε ο τραγουδιστής. «Δουλεύω επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, γιατί σχεδόν τίποτα δεν μου δίνει περισσότερη χαρά από τη δουλειά. Δεν έχω βγει ραντεβού για πάνω από 10 χρόνια» και συνέχισε:

«Είμαι ένας νηφάλιος βίγκαν που μένει στο σπίτι, δουλεύει και κάνει πεζοπορία. Αυτό είναι όλο».

«Δε μου λείπει»

Το 2021, ο Moby είχε δηλώσει στο People ότι ίσως έχει «τελειώσει» με τις σχέσεις. Ο καλλιτέχνης κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα μετά τη λήξη της τελευταίας του σχέσης πριν από 10 χρόνια και συνειδητοποίησε ότι «κανένας έρωτας δεν έχει προκαλέσει περισσότερο πόνο στη ζωή μου, τόσο σε εμένα όσο και σε άλλους ανθρώπους».

«Κοίταξα κατάματα όλο τον πόνο που προκάλεσε η ερωτική μου ζωή, η ερωτική ζωή των άλλων, και μετά κοίταξα τα άλλα πράγματα στη ζωή μου, τη δημιουργικότητα, την πνευματικότητα, τον ακτιβισμό και την υγεία, και σκέφτηκα: “έντάξει, τα ραντεβού, ίσως τελείωσα”. Έχουν περάσει πέντε χρόνια. Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και πέντε χρόνια. Και το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι δεν με ανησυχεί. Δε μου λείπει».

«Και όταν προσθέσεις τη φήμη, τον αλκοολισμό, τον εθισμό και την καταναγκαστική ανάγκη για επιβεβαίωση, αυτό οδήγησε σε πολλά -για να το θέσω διπλωματικά- λιγότερο από ιδανικά ραντεβού από την πλευρά μου»

Συνειδητοποίηση

Ο Moby, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Richard Melville Hall, παρατήρησε την έντονη αντίθεση μεταξύ του παρόντος και της ερωτικής του ζωής στην κορυφή της φήμης του στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

«Ήμουν το κλισέ της παλιάς καλής χώρας, που έψαχνε την αγάπη σε όλα τα λάθος μέρη», λέει. «Και όταν προσθέσεις τη φήμη, τον αλκοολισμό, τον εθισμό και την καταναγκαστική ανάγκη για επιβεβαίωση, αυτό οδήγησε σε πολλά -για να το θέσω διπλωματικά- λιγότερο από ιδανικά ραντεβού από την πλευρά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στην εφημερίδα The Times, ο Moby μίλησε για την υποτιθέμενη σχέση του με τη Natalie Portman το 1999, όταν εκείνος ήταν 33 ετών και εκείνη 18

Η σχέση με τη Natalie Portman

Στο πρώτο του βιβλίο Porcelain, που εκδόθηκε το 2016, ο Moby αναλογίστηκε τις ρομαντικές του σχέσεις και τους λόγους για τους οποίους δεν κράτησαν.

«Δεν νομίζω ότι με οδηγούσε το σεξ», είπε τότε στην εφημερίδα The Guardian. «Ο τρόπος με τον οποίο έβγαινα ραντεβού ήταν υποκινούμενος από την επιθυμία να αναγνωριστώ στα μάτια κάποιου. Και φυσικά από την επιθυμία να κάνω σεξ, αλλά ήταν σαν να αναζητούσα αναγνώριση χωρίς προσκόλληση ή υποχρέωση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στην εφημερίδα The Times, ο Moby μίλησε για την υποτιθέμενη σχέση του με τη Natalie Portman το 1999, όταν εκείνος ήταν 33 ετών και εκείνη 18.

Ο Moby έγραψε για τον ρομαντικό τους δεσμό στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο Then It Fell Apart, που εκδόθηκε το 2019, ενώ η Portman αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του και δήλωσε ότι απέχουν πολύ από την αλήθεια.

«Δε διαφωνώ»

«Με εξέπληξε το γεγονός ότι χαρακτήρισε την πολύ σύντομη περίοδο που τον γνώριζα ως σχέση, γιατί η δική μου ανάμνηση είναι ενός πολύ μεγαλύτερου άντρα που μου φερόταν με τρόπο που με έκανε να ανατριχιάζω όταν μόλις είχα αποφοιτήσει από το λύκειο», δήλωσε η Portman στο Βρετανικό Harper’s Bazaar.

Τότε, ο Moby απάντησε λέγοντας: «Σέβομαι απόλυτα την πιθανή λύπη της Natalie που βγήκε μαζί μου… για να είμαι ειλικρινής, μάλλον και εγώ θα μετάνιωνα αν βγαίναμε μαζί. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πραγματικά γεγονότα της σύντομης ρομαντικής μας ιστορίας».

Τώρα, ο Moby παραδέχεται ότι του είναι δύσκολο να «καταλάβει τον ισχυρισμό της Portman». Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ότι οι διαφορετικές εκδοχές για τη σχέση τους μοιάζουν με «πικρή ιστορία μεταξύ δύο ανθρώπων που φαίνονται αξιοπρεπείς» ο Moby απάντησε: «Στο βαθμό που μπορώ να το δω από αυτή την οπτική γωνία, δε διαφωνώ με αυτό που λέτε».

*Με στοιχεία από people.com