Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας με απειλή μαχαιριού, της άρπαξαν 34.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά
24 Φεβρουαρίου 2026, 11:10

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας με απειλή μαχαιριού, της άρπαξαν 34.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά

Η Μαρίνα Σταυράκη έπεσε θύμα διάρρηξης στο σπίτι της.

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σταυράκη βίωσε μια άσχημη περιπέτεια στο σπίτι της, όταν είδε ξαφνικά μπροστά της δύο κουκουλοφόρους να την απειλούν με μαχαίρι και να την εξαναγκάζουν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Στη συνέχεια, της άρπαξαν το ρολόι από τον καρπό του χεριού της και έκαναν«φύλλο και φτερό» όλα τα δωμάτια.

Αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ και το πορτοφόλι της το οποίο είχε την ταυτότητα και την τραπεζική της κάρτα.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 λεπτά. Όταν ανακάλυψαν το χρηματοκιβώτιο στην ντουλάπα του δωματίου της, την ανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Μαρίνα Σταυράκη:  «Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές»

Η Μαρίνα Σταυράκη περιέγραψε την περιπέτεια της στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό γεγονός.

Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε άλλη φάση και σε μία βάση όσον αφορά στην εγκληματικότητα, την αστυνόμευση, την προστασία που πρέπει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη.

Παρόλα αυτά προχωράμε.»

«Είμαι καλά, πάντα αντλώ δύναμη, αισιοδοξία και προχωράμε»

Και κάθε δυσκολία προσπαθώ να την αντιπαρέρχομαι» τόνισε η Μαρίνα Σταυράκη.

«Η ζωή είναι πολύ όμορφη. Η χαρά που αντλείς μέσα και από τον προσωπικό χρόνο και μέσα από την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική προσφορά, όλο αυτό που ζούμε, το μεγάλο γλέντι σήμερα, αυτά νομίζω ότι εμένα προσωπικά με γεμίζουν ψυχικά.

Μου δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον και νομίζω ότι μπορεί αυτό να το εκπέμπω, αν θεωρείτε ότι βγάζω μία θετική ενέργεια» περιέγραψε στη συνέχεια η φιλόλογος.

Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park
24.02.26

Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park

The city continues its ambitious greening program, adding 1,191 trees since early 2024, aiming to boost biodiversity, urban greenery, and residents’ quality of life.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
24.02.26

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
