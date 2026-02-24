Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας με απειλή μαχαιριού, της άρπαξαν 34.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά

Η Μαρίνα Σταυράκη βίωσε μια άσχημη περιπέτεια στο σπίτι της, όταν είδε ξαφνικά μπροστά της δύο κουκουλοφόρους να την απειλούν με μαχαίρι και να την εξαναγκάζουν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Στη συνέχεια, της άρπαξαν το ρολόι από τον καρπό του χεριού της και έκαναν«φύλλο και φτερό» όλα τα δωμάτια.

Αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ και το πορτοφόλι της το οποίο είχε την ταυτότητα και την τραπεζική της κάρτα.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 λεπτά. Όταν ανακάλυψαν το χρηματοκιβώτιο στην ντουλάπα του δωματίου της, την ανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Μαρίνα Σταυράκη: «Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές»

Η Μαρίνα Σταυράκη περιέγραψε την περιπέτεια της στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1:

«Ήταν ένα πολύ σκληρό γεγονός.

Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε άλλη φάση και σε μία βάση όσον αφορά στην εγκληματικότητα, την αστυνόμευση, την προστασία που πρέπει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη.

Παρόλα αυτά προχωράμε.»

«Είμαι καλά, πάντα αντλώ δύναμη, αισιοδοξία και προχωράμε»

Και κάθε δυσκολία προσπαθώ να την αντιπαρέρχομαι» τόνισε η Μαρίνα Σταυράκη.

«Η ζωή είναι πολύ όμορφη. Η χαρά που αντλείς μέσα και από τον προσωπικό χρόνο και μέσα από την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική προσφορά, όλο αυτό που ζούμε, το μεγάλο γλέντι σήμερα, αυτά νομίζω ότι εμένα προσωπικά με γεμίζουν ψυχικά.

Μου δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον και νομίζω ότι μπορεί αυτό να το εκπέμπω, αν θεωρείτε ότι βγάζω μία θετική ενέργεια» περιέγραψε στη συνέχεια η φιλόλογος.