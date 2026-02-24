Τραγωδία στην Ινδία: 7 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους
Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση αεροδιακομιδής και κατέπεσε στην πολιτεία Τζαρκάντ στην Ινδία
Επτά νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς ασθενών στην Ινδία.
Το αεροσκάφος Beechcraft C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί χθες, από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.
Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση αεροδιακομιδής και κατέπεσε στην πολιτεία Τζαρκάντ, σε δύσβατη δασική περιοχή.
Όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και πολιτικός από τη Μαχαράστρα, σκοτώθηκαν σε παρόμοιο αεροπορικό δυστύχημα.
