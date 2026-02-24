Μητσοτάκης: Ακλόνητη στήριξη στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας και στον λαό της

Στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Επαναβεβαιώνουμε την ακλόνητη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε «η επόμενη επέτειος να μη σηματοδοτήσει ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026

Η μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη από τον δεύτερο παγκόσμιο

Υπενθυμίζεται ότι, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πυροδότησε τη μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέσσερα χρόνια μετά, αυτό που ο Πούτιν είχε ονομάσει «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» παραμένει σε εξέλιξη, έχοντας μετατραπεί σε μια παρατεταμένη, εξαντλητική σύγκρουση φθοράς, που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και μια χώρα βαθιά σημαδεμένη από τη βία.

Παράλληλα, έχει αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία, με τη Μόσχα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις περισσότερες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα.

Αφότου κατέλαβε μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας τους πρώτους μήνες του πολέμου -δημιουργώντας έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014- τα κέρδη της Ρωσίας έχουν επιβραδυνθεί και οι γραμμές του μετώπου έχουν σε μεγάλο βαθμό εδραιωθεί.