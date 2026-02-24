Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στo Μικολάιφ στην Ουκρανία. Ακόμη μία έκρηξη, χωρίς θύματα, σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Ντνίπρο. Οι ουκρανικές αρχές αποδίδουν τις επιθέσεις στη Ρωσία
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη τη Δευτέρα στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, οι δύο από αυτούς σοβαρά. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε βάρος αστυνομικών μέσα σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με τον αρχηγός της εθνικής αστυνομίας στην Ουκρανία, Ιβάν Βιχίφκσι.
Ο Ιβάν Βιχίφσκι είπε ότι οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα οχήματά τους για να κάνουν αλλαγή βάρδιας. Τότε σημειώθηκε η έκρηξη.
Το Σάββατο, από έκρηξη στην πόλη Λβιβ σκοτώθηκε μια αστυνομικός και τραυματίστηκαν ακόμη 24 άνθρωποι. Οι εκρήξεις σημειώνονται την ώρα που οι συγκρούσεις στο μέτωπο συνεχίζονται, όπως και οι εκατέρωθεν επιθέσεις με πυραύλους και βόμβες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καθημερινές.
«Προχθές σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών στο Λβιβ», έγραψε ο Βιχίφσκι στο Facebook. «Δεν είναι σύμπτωση. Ο εχθρός προσπαθεί σκόπιμα να σκοτώσει Ουκρανούς αστυνομικούς που υπερασπίζονται καθημερινά τους ανθρώπους και το κράτος», πρόσθεσε.
Σε αστυνομικό τμήμα
Αργά το βράδυ της Δευτέρας, επίσης, η αστυνομία στην πόλη Ντνίπρο έκανε λόγο για μια έκρηξη σε ένα αστυνομικό τμήμα της πόλης.
Η έκρηξη είχε αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να καταστραφούν έπιπλα στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία δεν έκανε κανένα σχόλιο για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη.
- Ουκρανία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών – Εκρήξεις σε οχήματα και αστυνομικό τμήμα
- Πώς η ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα
- Κτηνοτροφία: Γιατί ακριβαίνει το βοδινό στις ΗΠΑ;
- Instagram: Έρχεται ανασχεδιασμός – Τι θα εμφανίζεται πλέον στη ροή σας
- Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.02.2026]
- Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Επιστροφή στις νίκες με «χρυσή» αλλαγή τον Σέσκο
- Greece at The Top in Agricultural Added Value in EU
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις