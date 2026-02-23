Ουκρανία: Επόμενος γύρος συνομιλιών για τον πόλεμο μπορεί να διεξαχθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα
Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε για τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ
Για τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου που συμπληρώνει αύριο τα τέσσερα χρόνια του μίλησε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ελπίζω ότι τελικά θα επικρατήσει η δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπουντάνοφ
Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Μπουντάνοφ είπε στο Novyny.Live ότι οι συνομιλίες μπορεί να επαναληφθούν στο τέλος αυτής της εβδομάδας.
«Δεν είναι μυστικό ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν ομαλά, αλλά προχωράμε σαφώς προς τα εμπρός και πλησιάζουμε σε ένα σημείο όπου όλα τα μέρη θα πρέπει να λάβουν τελικές αποφάσεις: να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο ή να προχωρήσουν προς την ειρήνη. Ελπίζω ότι τελικά θα επικρατήσει η δικαιοσύνη», σημείωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ.
Ο Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα σχέδια Πούτιν
Ο Ουκρανός πρόεδρος, από τη δική του μεριά, σε συνέντευξή του στο BBC επανέλαβε του ισχυρισμούς του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα τερματίσει τα επεκτατικά του σχέδια στην Ευρώπη εάν δεν τον σταματήσει η Ουκρανία.
Ο ίδιος επέμεινε ότι ο στόχος της Ουκρανίας είναι η νίκη επί της Ρωσίας αλλά πλέον η νίκη περιγράφεται διαφορετικά.
«Η νίκη σημαίνει την αποκατάσταση της φυσιολογικής ζωής για τους Ουκρανούς και τον τερματισμό των δολοφονιών», ενώ τόνισε ότι μια «νίκη επί του Πούτιν θα είναι μία νίκη για ολόκληρο τον κόσμο».
