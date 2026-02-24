Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.