Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.
Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.
