Δεκάδες συλλήψεις μασκαράδων στο καρναβάλι της Πάτρας

Εκατοντάδες προσαγωγές που κατέληξαν τελικά σε 65 συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα και συνολικά στην Αχαΐα, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου.

Οι περισσότερες συλλήψεις, 43 στον αριθμό, αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών, είτε για κατοχή είτε για διακίνηση. Από αυτές, οι δύο περιπτώσεις που αφορούσαν σε διακίνηση αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος.

Χάπια ecstasy που έφεραν λογότυπο «Trump»

Παράλληλα, καταγράφηκαν 11 συλλήψεις για παρεμπόριο, πέντε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που σχετίζονται αποκλειστικά με αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια και σουγιάδες, τρεις περιπτώσεις για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και τρεις για κλοπές.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ υπήρξε και μία περίπτωση με καταδιωκτικό έγγραφο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις του τριημέρου, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο 25χρονους στην Πάτρα.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων, συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων, καθώς και δύο συσκευασίες με χάπια ecstasy που έφεραν λογότυπο «Trump».

Το επιχειρησιακό σχέδιο της τοπικής ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες από το pelop, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από το βράδυ της Παρασκευής. Μικτά κλιμάκια ένστολων και αστυνομικών με πολιτικά πραγματοποίησαν συνεχείς ελέγχους σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε χώρους όπου συγκεντρωνόταν μεγάλος αριθμός επισκεπτών, αλλά και σε περιφερειακές περιοχές. Στόχος ήταν η αποτροπή παραβατικών πράξεων και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Κλοπές και ξυλοδαρμοί

Παράλληλα, σχηματίστηκαν έξι δικογραφίες σε βάρος καταστηματαρχών για διατάραξη κοινής ησυχίας. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία τους και την ένταση της μουσικής.

Στο πεδίο των κλοπών, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σύλληψη ημεδαπού άνδρα για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ανήλικος, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο βασικός κατηγορούμενος είχε διαπράξει επτά ακόμη κλοπές σε καταστήματα της Πάτρας το τελευταίο τετράμηνο, αφαιρώντας χρηματικά ποσά που σε μία περίπτωση έφτασαν τα 1.500 ευρώ. Σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Στη Δυτική Αχαΐα καταγγέλθηκε διάρρηξη σε κατοικία, με λεία που, σύμφωνα με την καταγγελία, αγγίζει τις 80.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά. Την προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν έλειψαν δυστυχώς και τα επεισόδια. Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε περιστατικό ξυλοδαρμού στην οδό Κανάρη, με έναν Πατρινό να τραυματίζεται στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Επιπλέον, καταγράφηκαν φθορές σε καρναβαλικούς μπάστακες με τον έναν μάλιστα να παραδίδεται στις φλόγες, ενώ σε μία περίπτωση ένας νεαρός ξήλωσε ένα ολόκληρο δέντρο από την πλατεία Γεωργίου!

Αύριο θα ακολουθήσει ο επίσημος και αναλυτικός απολογισμός από την αστυνομία για τις περιπτώσεις που απασχόλησαν την υπηρεσία.