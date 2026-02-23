newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ανήλικος μέθυσε στο καρναβάλι Ρεθύμνου – Συνελήφθη ο πατέρας του
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 11:10

Ανήλικος μέθυσε στο καρναβάλι Ρεθύμνου – Συνελήφθη ο πατέρας του

Αρκετές οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ για μεθυσμένους στο μεγάλο καρναβάλι της Κρήτης

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες ένας ανήλικος που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν ένας 17χρονος κατά τη διάρκεια του ξέφρενου γλεντιού στο Ρέθυμνο μέθυσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο για πλύση στομάχου.

Οι γιατροί αφού τον περιέθαλψαν ενημέρωσαν την αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες ωστόσο ο ανήλικος δεν ανέφερε από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 51χρονο πατέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης,

Δεκάδες τα περιστατικά μέθης

Δεκάδες ήταν τα περιστατικά μέθης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ρεθυμνιώτικου καρναβαλιού.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να διαχειριστούν αρκετά περιστατικά μεταφέροντας στο νοσοκομείο άνδρες και γυναίκες όλων σχεδόν των ηλικιών που έφεραν σοβαρά συμπτώματα μέθης.

